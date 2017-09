ERR Washingtonis: USA lootis, et sõnasõda Põhja-Koreaga on mõneks ajaks läbi

Põhja-Korea teatas pühapäeval vesinikupommi edukast katsetamisest. ERR-i korrespondent Washingtonis Maria-Ann Rohemäe ütles, et USA oli lootnud, et sõnasõda Pyongyangiga on mõneks ajaks läbi.

Rohemäe ütles "Aktuaalsele kaamerale", et USA ametnikud reageerisid Põhja-Korea vesinikupommi katsetusele oodatult.

"Ja ega see neile väga ei meeldinud, eriti seetõttu, et viimastel nädalatel on USA ja Põhja-Korea vaheline sõnasõda vaibunud ning loodeti, et mõneks ajaks on sellega lõpp. Seda enam, et USA püüab tegeleda siseriikliku kriisiga, mille orkaan Harvey kaasa tõi," rääkis Rohemäe.

Ta lisas, et USA senaator Ted Cruz oli üks neist, kes väga tugevalt mõistis hukka pommikatsetuse, öeldes, et Põhja-Korea on väga ohtlik.

Ka president Donald Trump ütles, et Põhja-Korea on suurim oht USA-le. Trumpi sõnul peaks Hiinal olema piinlik, et ei suuda Põhja-Koread ohjata.

Kuidas USA Põhja-Korea tegevusele vastab, peaks Rohemäe sõnul selguma pärast Trumpi julgeolekunõukogu kogunemist pühapäeval.

"Juba on märku antud, et võidakse kehtestada uued sanktsioonid, aga mitte Põhja-Koreale, vaid riikidele, kes sellega äri ajavad või mingites majanduslikes sidemetes on. Siin peaks pöörama tähelepanu Hiinale. Trump on üritanud survestada Hiinat, et see üritaks Põhja-Koread ohjata, võib-olla isegi peatada energeetika tarnimise Põhja-Koreasse. Seda pole tehtud ning ma ei imestaks, kui Hiinale kehtestatakse mingid sanktsioonid," selgitas korrespondent.

"Rahandusminister juba ütles, et valmistab ette sanktsioonide paketti, mis peaks varsti jõudma Trumpi lauale. Seega, ma arvan, et sanktsioonid on kõige suurem vastus, kuigi ei ole välistatud ka sõjalist sekkumist, aga ma ei usu, et president Trump võtaks endale selle vastutuse praegu," lisas ta.