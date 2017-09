Schulzi ja Merkeli hinnangul ei peaks Türgi saama EL-i liikmeks

"Kui ma olen kantsler, siis ma tühistaks Türgi liitumiskõnelused Euroopa Liiduga," vahendas Reuters Schulzi sõnu debatis.

"Ükski Saksa kodanik ei saa enam turvaliselt Türgisse reisida," ütles ta, viidates 12 Saksa kodaniku kinnipidamisele augustis Türgis, kus neile on esitatud poliitilisi süüdistusi.

"Kes iganes on järgmine kantsler, peab Saksamaa kaitsmise nimel ütlema Türgile: kõik punased jooned on nüüd ületatud ja seetõttu ei saa see riik enam Euroopa Liidu liikmeks saada," ütles Schulz.

Merkel ütles samuti, et Türgi ei peaks saama Euroopa Liidu liikmeks.

"Selge on fakt, et Türgi ei peaks saama Euroopa Liidu liikmeks. Peale selle, ma räägin oma kolleegidega, et näha, kas me jõuame ühisele seisukohale, nii et me saame lõpetada need liitumiskõnelused," sõnas Merkel.

Schulzi ja Merkeli avaldused kahjustavad tõenäoliselt veelgi niigi halvenenud Saksamaa ja Türgi suhteid.

Reedel ütles Merkel, et Berliin peaks otsustavalt vastama Saksa kodanike vahistamisele Türgis.

Varem kordas Merkel debatis oma tavapärast seisukohta, et ta pooldab edasiste arutelude peatamist Ankara osaluse kohta EL-i tolliliidus. Samas hoiatas ta liitumiskõneluste järsu lõpetamise eest, öeldes, et sellist sammu tuleb ettevaatlikult kaaluda.

Valimised toimuvad Saksamaal 24. septembril.