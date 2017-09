Szydło tõrjus EL-i "väljapressimist" põgenikekvootide osas

"Meid ei saa šantažeerida ähvardustega, et osa meie EL-i rahadest võetakse karistusena ära, kuna me ei nõustu Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida migrantide pealesunnitud ümberpaigutamisega," ütles Szydło uudisteajakirjale Sieci antud intervjuus, mille katkeid avaldas pühapäeval veebikülg wPolityce.

Euroopa Komisjoni migratsioonivolinik Dimitris Avramopoulos ütles juulis, et Brüssel astub õiguslikke samme Tšehhi, Ungari ja Poola vastu seoses "suutmatusega täita oma kohustusi ümberpaigutamises" vastavalt kvoodiprogrammile.

Neid kolme riiki võidakse anda Euroopa kohtusse ja trahvida.

"EL-i fondid ja ühtsuspoliitika on Euroopa Liidu tugisambad nii nagu kaupade ja teenuste vaba liikumine. Meil on neile õigus. Sestap me rõhutame, et EL-i lepingutest tuleb kinni pidada ja me tõrjume suurimate riikide diktaadi" migratsioonikvootide osas, sõnas Szydło.

Euroopa kohus (ECJ) peaks kolmapäeval tagasi lükkama Ungari ja Slovakkia vastuväite kohustuslikule kvoodiprogrammile, mis loodi Euroopa 2015. aasta põgenikekriisi ajal.

EL plaan näeb ette 160 000 põgeniku ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast teistesse ühenduse riikidesse. Juuliks oli selle programmi raames ümber paigutatud ainult 24 000 inimest.

Szydło tõrjus intervjuus ka väiteid, et tema valitsuse sammud tõrjuvad Poolat Euroopa Liidust välja. Ta nimetas neid väiteid "suurimateks valedeks, kohutavaks manipuleerimiseks" ning rõhutas, et poolakad tahavad olla EL-is ja väärtustavad seda.

Arvamusuuringud näitavad, et Poola kuulumist EL-i toetab ligi 90 protsenti poolakatest.