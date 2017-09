Haridusministeerium palub vabandust, et ministeeriumi Tallinna esinduse juures olevasse vanapaberikonteinerisse sattusid kahetsusväärselt teatmeteosed. Eksituse ilmsikstulekul korjati raamatud prügikastist välja.

"Tegu on töökohtade ümberpaiknemise käigus juhtunud inimliku, kuid kahtlemata lubamatu eksitusega, kui segamini aeti vanapaberi- ja raamatukast ning esimese asemel jõudis konteinerisse teine," rääkis ministeeriumi üldosakonna juhataja Jaan Laidmets ERR-ile.

"On absoluutselt selge, et raamatute koht ei ole prügikastis ega ka vanapaberikonteineris. Juhtunu valguses paneme veelkord ka kõikidele kolleegidele südamele olla tähelepanelik, rääkimata sellest, et suhtuda raamatutesse kohase lugupidamisega," lisas ta.

Laidmets ütles, et ka ebavajalikuks osutuvate raamatutele on alati võimalik leida uued kasutajad ning ministeerium on seni seda püüdnud ka teha.

Ta kinnitas, et esmaspäeva hommikuks võeti konteinerist raamatud ära. "Lubame, et rohkem selliseid eksimusi ei tule.“

Raamatud avastas konteinerist juhuslik möödakäija, kelle foto konteinerist, mis oli täis entsüklopeediaid, tekitas sotsiaalmeedias elavat vastukaja.

Haridusministeeriumi hoone kõrval seisis pühapäeval prügikast täis teatmeteoseid. Autor: Indre Suur