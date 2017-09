Lindaliini uus laev sel hooajal liinile ei jõua

Lindaliini AS müüs tänavu veebruaris ühe oma kiirkatamaraanidest ja lootis selle asemel peatselt uue laeva liinile tuua, bürokraatia tõttu lükkub see aga järgmisesse hooaega, ütles ettevõtte juhataja Enn Rohula.

Rohula rääkis ERRile, et tänavu Lindaliini AS uut laeva enam liinile tuua ei jõua ning see jääb järgmisesse hooaega, sest laeval tuleb dokumentatsioon üle vaadata, välistamaks pärastist segadust.

"Nii palju on neid asju, mida eelnevalt kontrollida," nentis ta.

Talveks tuuakse uus laev Rohula sõnul juba Eestisse ning rajatakse sinna kõik vajalik, näiteks poed ja muu selline.

Lindaliini juhataja lisas, et paari nädala jooksul peaksid selguma täpsemad tähtajad ja asjaolud.

Lindaliini AS kasutas varem Tallinna-Helsingi liinil Linda Line Expressi kaubamärgi all kevadest sügiseni kaht kiirkatamaraani Merilini ja Karolini, neist esimene müüdi aega veebruaris Koreasse ja alates sellest on räägitud peatsest uue laeva liiniletulekust.