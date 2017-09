Pajula: nädalavahetusel kõrvaldati paljud GAGi hoone probleemid

Laupäeval selgus, et GAGi noorema astme õpilased ei saagi esmaspäeval tavapärast õppetööd alustada, vaid peavad selle asemel spordipäeva, kuna koolihoonel puudub kasutusluba.

Andres Pajula rääkis ERRi raadiouudistele, et nädalavahetusel tehti kõvasti tööd, et kõrvaldada pääste- ja terviseameti ning linnaplaneerimisameti märkusi puuduste kohta.

"Paljudel ametkondadel olid ka märkused, mis puudutasid dokumentatsiooni, need said nädalavahetusega korda ja loodame, et tänase päeva jooksul vastavad ametkonnad nende märkuste täitmist ka kontrollivad. Täna hommikul on ka päästeamet liikumas objektil ja ka terviseametiga on suheldud, nii et loodame väga, et nende valvsa pilgu all ka kasutusluba saab lõpuks olema," lausus ta.

Haridusameti juhataja sõnul ei saa objekti vastu võtta ka väikeste puuduste korral. Näiteks terviseameti etteheide puudutas üht värvimata kohta ja puudujääke valgustuses, need aga likvideeriti. Päästeametil ja linnaplaneerimisametil olid omad ettekirjutused mõnede lõpetamata tööde kohta.

"Võin tõesti kinnitada, et täna on maja valmis ja mingisugust ohtu lastele ei ole. Selge on see, et mina ei ole see, kes neid kasutuslube välja annab, meie täidame lihtsalt neid nõudeid ja märkusi, mis on meile esitatud," nentis Pajula.