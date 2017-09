Nädalavahetusel tehti renoveeritavas Gustav Adolfi Gümnaasiumi hoones kõvasti tööd, täna on maja valmis ja ohtu lastele ei ole, ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. Õhtul kinnitas Pajula, et kasutusluba on olemas ja õppetöö saab teisipäeval majas alata.

Laupäeval selgus, et GAGi noorema astme õpilased ei saagi esmaspäeval tavapärast õppetööd alustada, vaid peavad selle asemel spordipäeva, kuna koolihoonel puudub kasutusluba.

Andres Pajula rääkis ERRi raadiouudistele, et nädalavahetusel tehti kõvasti tööd, et kõrvaldada pääste- ja terviseameti ning linnaplaneerimisameti märkusi puuduste kohta.

"Paljudel ametkondadel olid ka märkused, mis puudutasid dokumentatsiooni, need said nädalavahetusega korda ja loodame, et tänase päeva jooksul vastavad ametkonnad nende märkuste täitmist ka kontrollivad. Täna hommikul on ka päästeamet liikumas objektil ja ka terviseametiga on suheldud, nii et loodame väga, et nende valvsa pilgu all ka kasutusluba saab lõpuks olema," lausus ta.

Haridusameti juhataja sõnul ei saa objekti vastu võtta ka väikeste puuduste korral. Näiteks terviseameti etteheide puudutas üht värvimata kohta ja puudujääke valgustuses, need aga likvideeriti. Päästeametil ja linnaplaneerimisametil olid omad ettekirjutused mõnede lõpetamata tööde kohta.

"Võin tõesti kinnitada, et täna on maja valmis ja mingisugust ohtu lastele ei ole. Selge on see, et mina ei ole see, kes neid kasutuslube välja annab, meie täidame lihtsalt neid nõudeid ja märkusi, mis on meile esitatud," nentis Pajula.

Õhtul kinnitas Pajula "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kasutusluba koolile on väljastatud. "Mul on hea meel kinnitada, et kool algab homme uues õppehoones ja kõik kasutusloa menetlused on läbi nüüd ja kasutusluba on väljastatud," ütles ta.

"Koolikeskkond vastab 21. sajandile ja kool vastab kõigile nõuetele. Kogu kooli ehitus on olnud teravdatud tähelepanu all ja ma võin kinnitada, et kui seal oleks ka midagi olnud tegemata, siis ükski ametkond, ükski ametnik oma kooskõlastust andnud ei oleks," sõnas Pajula saates.

Ta selgitas, et probleem oli selles, et ehitajal oli hoone valmimiseks väga lühike aeg. "Kui me novembris sõlmimise ehituslepingu, siis me teadsime, et oleme ajadefitsiidis kuu kuni pooltseist. Kuid siiski suur soov ja tahtmine selline innovaatiline hoone kasutusele võtta ja õpilastele normaalsed õppetingimused luua oli olemas. Sellest soovist lähtuvalt me selle pöörase eesmärgi endale seadsime," rääkis Pajula.