Narva välistudengid peavad Euroopa hariduse nimel eesti keele ära õppima

Tartu Ülikooli Narva kolledžis alustas esmaspäeval õpinguid esimene välisüliõpilaste kursus, seejuures on kolmandatest riikidest pärit tudengid valmis Euroopas omandatud hariduse nimel eesti keele selgeks õppima.

Enamik kolledžis õpinguid alustavatest välistudengitest on pärit venemaalt, kuid samas on Narva õppima tuldud Kasahstanist, Usbekist ja isegi Mongooliast. Ühtekokku on kolmandatest riikidest tudengeid Narva kolledžis tänavu 18, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kasahstani pealinnast Astanast Narva pedagoogiks õppima tulnud Žanija Salimbajeva sõnul on võtmesõnaks Euroopas omandatud haridus.

"Kui sa ütled, et oled omandanud kõrghariduse Euroopas, siis minu kodumaal hinnatakse seda väga kõrgelt ja suhtutakse sinusse austusega. Aga loomulikult sooviks ma noore inimesena vaadata maailma, tutvuda teiste rahvaste ja kultuuridega," rääkis naine.

Peterburi tütarlaps Veronika Kudrjavtseva, kes Narvas IT-eriala õppima hakkab, omandab juba teist kõrgharidust. Tema valikut mõjutas ka see, et tema esivanemad on Eestist pärit.

"Ma sooviks tutvuda Eestiga ja ära õppida eesti keele. Samas on siin üsna tugev inglise keele õpe ja muidugi reisimisvõimalused. Euroopast reisimine on tunduvalt lihtsam. Ma tean täpselt, mida tahan, ja Narva on selles mõttes minu jaoks ideaalne valik – Euroopa haridus kodulinna lähedal," ütles Kudrjavtseva.

Välistudengitel kulub esimene õppeaasta täielikult keeleõppeks, sest õppekavad on eestikeelsed. Mingit hirmu või eelarvamusi neil eesti keele vastu pole. Kuigi eesti keelega on nad tuttavad vaid Narvas nähtud tänavasiltide kaudu.

"See on suur väljakutse, sest edu nimel tuleb pingutada ja enesest üle saada. Eesti keele omandamine on veel üks võimalus maailma uutmoodi näha," rääkis Žanija Salimbajeva.

Veronika Kudrjavtseva märkis, et kõik oleneb tahtest. "Hirmu ma ei tunne, ainult huvi. Eesti keelt kõnelevate inimeste hulk ei ole suur ja see teeb õpingud ainult huvitavamaks."

Nii Veronika kui Žanija soovivad jätkata õpinguid ka magistrantuuris.