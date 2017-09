Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn avalikustas esinumbrid

Pirital on Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna esinumber Tuuli Stewart, Haaberstis Jüri Mõis, Kesklinnas Urmas Sõõrumaa, Lasnamäel Edgar Savisaar ja teisena Olga Ivanova, Mustamäel Mart Viisitamm ning Nõmmel Heino Enden. Kristiines on esinumbriks Marek Kaleta ja Põhja-Tallinnas Reet Kudu.

Linnapeakandidaadi nime Edgar Savisaar esmaspäeval veel avaldada ei soovinud.

Valimisliidu nimekirja liidrid hoiduvad oma pikemate plaanide avamisest, soovides ära oodata 15. oktoobri kohalike valimiste tulemused.

"Mingi vihje võime saada valimistulemustest. Aga praegu ei ole küll rohkem mõelnud. Kui on väga hea tulemus, siis vaatame edasi," ütles valimisnimekirja esinumber Haaberstis Jüri Mõis esmaspäeval peetud pressikonverentsil.

Veelgi ebamäärasemaks jäi Lasnamäe esinumber Edgar Savisaar. "Milleks me siis kokku tulime, ega me ühe päeva jaoks kokku ei tulnud!" ütles Savisaar vastuseks küsimusele nimekirja tuleviku kohta.

Küsimuse kohta, kas Savisaar pakub poliitikategemise võimalusi erakonnast väljavisatavatele keskerakondlastele, kes tema nimekirjas kandideerivad, ütles Savisaar: "Iga inimene Eestis - kui Eesti on demokraatlik riik - saab siin poliitikas jätkata. Ega poliitikat ei tehta ainult parteides."

Keskerakond käitub kahepalgeliselt, kui lubab valimisliitudes kandideerivad erakondlased välja vista, kuid erakonna endise esimehe Edgar Savisaare Keskerkonda jätta, leiab Savisaare loodud valimisnimekirjas kandideeriv riigikogu liige Olga Ivanova.

"See on ju topeltstandard. Ilmselgelt on lähtutud on sellest, et liiga keeruline oleks teha valijatele selgeks, miks Keskerakond on otsustanud välja visata Edgar Savisaare, kes sai eelmistel kohalikel valimistel isiklikult 40 000 häält," ütles Ivanova valimisnimekirja pressikonverentsil.

"See on erakonna pragmatism. Paljude valijate jaoks Edgar Savisaar võrdub Keskerakonnaga ja kindlasti pole erakond valmis neid hääli kaotama," lisas Ivanova.