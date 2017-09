Alustades sõpradega juttu valimiste teemal, taban ennast ikka ja jälle samade reaktsioonide keskelt. Valijad ei ole kursis, kes mida lubab ja keda kus valida saab. Midagi on siit-sealt kõrvu jäänud kõigile, kuid enamasti ei ole saadud vastused teinud lihtsamaks küsimust „keda valida?“. Kui nii suure infomüra sees orienteerumine võtab ka korduvvalijal omajagu aega ja kannatust, siis võib vaid mõelda, kui palju kandidaadid, erakonnad, sloganid ja muidugi valimislubadused esmavalijaid segadusse ajavad.

Et endale (ja ehk ka kellelegi teisele) natuke selgust luua, tõin välja erakondade linnapeakandidaadid ja selguse huvides ainult hädavajaliku tausta- ning valimisinfo, et mitte raamatut kirjutada. Töötades läbi erakondade kodulehekülgi tekkis palju küsimusi. Näiteks – miks erakonnad arvavad, et valijad viitsivad valimislubaduste põhjal koostatud romaane lugeda? Samas on erakondi, kellel on nimetatud maksimaalselt viis lubadust ja needki pole adekvaatsed KOV valimiste kontekstis. Või miks erakondadel sel aastal nii palju probleeme kirjavahemärkidega on ja kes üldse mõtlevad välja valimislubadusi ja nende sõnastusi?

Mõned lubadused on nii ümmargused, et kokkuvõtteks lubatakse juba olemasolevat ja teised on nii utoopilised, et ei suuda hästi uskuda, kuidas nendega plaanitakse hakkama saada. Erakonna koduleht ehk kampaaniainfo esmapilt peaks olema loogiliselt ülesehitatud ning lihtsa ligipääsuga valimisinfoni. Mina aga veetsin kodulehtedel ebanormaalselt kaua aega, ajades taga Tallinna linnapeakandidaate ning nende lubadusi!

Ilma pikema jututa ja täiesti suvalises järjekorras, siin on seekordsed erakondade linnapeakandidaadid ja nendega seonduv. Väljatoodud info on täpselt nii laialdane, kui lihtsaks erakonnad ja kandidaadid sellele teabele juurdepääsu on teinud.



Raivo Aeg Isamaa ja Res Pulica Liit „Aeg uueks linnapeaks!“

Taavi Aas Foto: Siim Lõvi/ERR

Raivo Aeg on Eesti poliitik, endine riigiametnik ning XIII Riigikogu liige. Aeg oli 2005.-2008. aastal julgestuspolitsei peadirektor ning 2008.-2013. aastal kaitsepolitsei peadirektor. 2014. aastast IRLi liige. (Riigikogu koduleht, 2016)

Noppeid valimislubadustest:

linnavalitsus korruptsioonist puhastada;

uued edukad ettevõtted, investeeringud ja töökohad;

uued kodud dünaamilises linnaruumis;

head ja turvalised ühendused kooli, tööle ja koju;

Tallinna pealinnaregiooni ja Helsingi koostöö;

keskkonnasõbralik linn.





Rainer Vakra Sotsiaaldemokraatlik Erakond „Õige pööre Tallinnas!“

Rainer Vakra Foto: Siim Lõvi /ERR

Rainer Vakra on Eesti poliitik, XII ja XIII Riigikogu liige. Varka oli Nõmme linnaosa vanem 2005.-2011. aastal. Endine keskerakondlane (2005-2012), alates 2013. aastat Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. (Riigikogu koduleht, 2017)

Noppeid valimislubadustest:

pöörame Tallinna tuleviku;

edumeelsuse ja innovatsiooni suunas;

korruptsioonivaba, uuendusmeelne ja asjatundlik linnajuhtimine koostöös kogukondade ning huvirühmadega;

teeme kõik lasteaiad järgmise nelja aastaga korda;

tasuta lasteaiatoit kõigile Tallinna lastele;

varajane keeleõpe lasteaedades;

näeme Tallinna linnana, kus kõigil on hea ja turvaline elada ning kus ei ole kohta rahvuse, usu, vanuse, nahavärvi, seksuaalsuse või muul alusel tagakiusamisel;

toetame senisest suuremas mahus loomade varjupaikade tegevust.

Kristen Michal Reformierakond #TulevikuTallinn

Kristen Michal, Foto: Siim Lõvi/ERR

Kristen Michal on Eesti poliitik, X, XI, XII ja XIIRiigikogu liige. 2011.-2012. aastatel Eesti Vabariigi justiitsminister ning 2015.-2016. aastatel Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister. Michal on alates 1996. aastast Reformierakonnas. (Riigikogu koduleht, 2017)

Noppeid valimislubadustest:

eestikeelne haridus;

teeme lasateaiad korda;

mereäärne promenaad ja uus ooperimaja;

TALSINKIFIX – rajame Tallinn-Helsingi püsiühenduse;

aastal 2030 ei hukku Tallinna liikluses ükski inimene;

kaotame südalinna parkimistsooni ja liidame selle kesklinna tsooniga ning pikendame kesklinnas lühiajalist tasuta parkimist 30 minutile;

0-bürokraatia asjaajamisse;

ööbussid kesklinnast põhilistesse elupiirkondadesse;

rahakasutus avalikuks – eelarve reaalajas jälgitavaks;

asumifond kaasava eelarvega - miljon eurot igas linnaosas, igal aastal kohalike elanike otsustada.

Züleyxa Izmailova Eestimaa Rohelised “Loodus võidab!”

Züleyxa Izmailova Foto: Siim Lõvi /ERR

Züleyxa Izmailova on Eesti ajakirjanik, keskkonnaaktivist ja poliitik. Ta on olnud MTÜ Noored Rohelised eestvedaja ja vabatahtlik keskkonnaorganisatsioonis Eesti Roheline Liikumine. 2017. aasta märtsis valiti Eestimaa Roheliste juhiks. (Zuzu Izmailova koduleht, 2017)

Noppeid valimislubadustest:

Muudame elukeskkonna võimalikult hubaseks, turvaliseks ja roheliseks;

vähendame linnaametnike arvu ja muudame nende töö digitaalselt jälgitavaks;

linna rahastamine täielikult läbipaistvaks;

käivitame kodanikupalga pilootprojekti;

viime ametiasutused üle taastuvenergiale;

koolidesse ja lasteaedadesse mahetoit;

arendame linnapõllumajandust;

taastame öötranspordi linnaosade vahel.



Martin Helme Eesti Konservatiivne Rahvaerakond „Anname tuld!“

Martin Helme Foto: Anna Aurelia Minev/ERR

Martin Helme on Eesti poliitik, ajakirjanik ja XIII Riigikogu liige. 2000.-2002. aastatel oli ta Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ajaloo-, kodanikuõpetuse ja filosoofiaõpetaja ning 2004.-2007. aastatel Delfi välisuudiste toimetaja. EKRE-s alates 2012. aastast. (Riigikogu koduleht, 2017)



Noppeid valimislubadustest:

EKRE 10 käsku - Tallinn korruptsioonivabaks;

paneme Tallinna sadamate vahel käima meretrammi;

me ei luba muuta Eesti pealinna multikulti getoks;

rajame mere äärde promenaadid;

pealinn peab olema eesti keele ja meele kants;

lõpetame närvesööva ja majandust pidurdava munitsipaalbürokraatia;

ajupesu koolidest ja lasteaedadest välja;

aitame abivajajaid;

korraldame tänavapuhastuse igal aastaajal;

sünnitoetus 1000 euroni ja ranitsatoetus 500 euroni;

lõpetame ummikud ja autojuhtide kiusamise;

rajame Tallinnasse esindusliku teemapargi;

rohkem politseipatrulle tänavatele;

Taavi Aas Keskerakond „Teised lubavad, meie teeme!“

Taavi Aas Foto: Rene Suurkaev / ERR

Taavi Aas on Eesti poliitik, 2005. aastast alates Tallinna abilinnapea ning 2015. aastast alates Tallinna linnapea kohusetäitja. Enne linnavalitsuses töötamist oli ta Põltsamaa E-Piima finantsdirektor. (Linnavalitsuse koduleht, 2011)

Noppeid valimislubadustest:

tulumaksureform sissetulekute tõstmiseks;

pensionireform eakatele väärika pensionipõlve tagamiseks;

omavalitsusreform Eesti arengu tasakaalustamiseks;

põllumajandustoetuste tõus maaelu elavdamiseks;

tervishoiureform kättesaadava ja kvaliteetse arstiabi pakkumiseks

Ja kui nüüd tekkis tunne, et valimist see info lihtsamaks ei teinud, siis ei tasu paanikasse sattuda, sest see on tavaline nähtus. Esmavalijal ehk kitsendab see põgus ülevaade natuke maailmavaate põhjal valikuvariante, kuid arvestada tuleb nii kandidaadi, isiku kui ka erakonna vaadetega. Samuti peaks silmas pidama ka minevikus toimunud insidente, mis võibolla teatud lubadusi võimendavad või kahtluse alla seavad.

Kokkuvõttes soovitan soojalt ka erakondade kodulehtedelt valimislubaduste kohta uurida – kasvõi selleks, et näha, kui erinevalt erakonnad end esitlevad! Selle teekonna käigus saadki endamisi mõelda „aga keda ma valin?“.