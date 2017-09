Jäätmekäitlus Tallinna vanalinna restoranides jätab reidi põhjal soovida

Mupo teatel oli eesmärk oli kontrollida, kui hoolikalt tegelevad vanalinna toitlustusasutused jäätmete liigiti sorteerimisega, sest suvisel turistiderohkel perioodil sai amet vihjeid, et pärast konteinerite tühjendamist on tänavatel loikudena maas vedeljäätmeid ja nõrgvett, mis on tekkinud seetõttu, et biolagunevad jäätmed paigutatakse olmejäätmete mahutisse.

Probleemile juhtis tähelepanu nii kommunaalamet, kes peab pidevalt vanalinnas reostust likvideerima, kui ka jäätmevedaja ise.

„Tänasel reidil kontrollisime umbes 25-30 objekti, millest probleemid olid umbes pooltel. Peamised rikkumised seisnesid selles, et jäätmeid ei olnud sorteeritud liigiti, vaid kõik olid paigutatud kokku olmemahutisse,“ rääkis reidil osalenud munitsipaalpolitsei kesklinna tugipunkti peainspektor Jaanus Kivi.

Kivi sõnul võetakse rikkujad väärteomenetluse korras vastutusele, sest enamikus asutustes on eelnevalt kohal käidud ning puudustele tähelepanu juhitud.