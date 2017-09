Allikad: Trump otsustas lõpetada noortele immigrantidele mõeldud programmi

Allikate sõnul annab Trump kongressile kuus kuud aega, et koostada eelnõu DACA asendamiseks, vahendas BBC.

Otsust peetakse kompromissiks, kuna mitmed vabariiklased ja ettevõtjad, näiteks Google'ist, General Motorsist ja Microsoftist on skeemile suurt toetust avaldanud. Samas ütlesid allikad, et Trump võib veel meelt muuta.

Ametlikult peaks Trump enda otsusest teatama teisipäeval.

President Barack Obama ametiajal loodud programm kaitseb sadu tuhandeid nn "Unistajaid" (ingl k. "Dreamers") väljasaatmise eest ning annab neile töö- ja õppimisload.

Politico andmetel teavitas Valge Maja esindajatekoja spiikrit Paul Ryanit presidendi otsusest pühapäeva hommikul.

Ryan kutsus eelmisel nädalal presidenti üles skeemist mitte loobuma, kuna see tekitab tema sõnul paljude noorte tulevikus ebakindlust.

"Need on lapsed, kes ei tea ühtki teist riiki, kelle nende vanemad siia tõid ja kellel ei ole teist kodu," ütles Ryan.

Üha enam vabariiklasi ja ettevõtjaid on DACA programmi lõpetamise vastu.

Presidendikampaania ajal võttis Trump immigratsiooni suhtes karmi hoiaku ning teatas, et kavatseb DACA programmi koheselt lõpetada. Hiljem on ta öelnud, et see teema on väga raske. Ta ütles, et kavatseb "nende imeliste laste teemaga tegelemisel olla suure südamega".