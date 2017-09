Kruuda nõuab Pettailt Keskerakonna garantiikirjadega seoses võlga tagasi

Oliver Kruudale kuuluv KR Juhtimisteenuse AS esitas juunis Harju maakohtusse hagi reklaamiärimees Paavo Pettai vastu, viimase sõnul on kohtuasi seotud ka Keskerakonna garantiikirjadega. Keskerakonna toonased juhtfiguurid enda kinnitusel juhtunuga kursis ei ole.

Kohtu esindaja Janar Filippov kinnitas ERRile, et KR Juhtimisteenuse AS on tänavu juunis esitanud hagi Paavo Pettai vastu, see on menetlusse võetud, kuid istungi kuupäeva pole paika pandud.

Pettai ütles, et hagi puudutab tema vastu ühest laenulepingust tulenevalt esitatud rahalist nõuet. Täpsemalt nõude sisu või summa suurust ei tahtnud Pettai veel kommenteerida.

"Läbirääkimised on pooleli, vaatame, kuidas see laheneb," sõnas ta.

Pettai kinnitas, et kohtuasi on otsapidi seotud Keskerakonna garantiikirjadega.

"Ametlikult kinnitamata andmetel on juhtum seotud 2009. aasta valimiste rahastamisega."

Oliver Kruuda ei soovinud kohtuasja kommenteerida. "Arvan, et see on ikkagi osapoolte omavaheline asi," lausus Kruuda.

"Mina olin Keskerakonnas küll isegi finantssekretär, aga see oli vist 2007. aastani ja siis, pärast 2007. aasta valimisi olid asjad üldiselt korras. Pärast seda hakkas asi muidugi finantsiliselt korrast ära minema," nentis ta.

Seppiku sõnul kirjutas ta aukohtu esimehena juhatuse liikmetele ja esimehele pärast 2009. aasta valimisi kirja, kus juhtis tähelepanu, et olukord on vilets - Keskerakond oli võlgu 30 miljonit krooni - ja pakkus välja, et erakonna kontor tuleb maha müüa või seda vähemalt kaaluda.

"Nii et probleemid olid, aga konkreetselt ei oska mitte midagi öelda," sõnas Seppik. "Pean küll tunnistama, et kahjuks läks Keskerakonnas nii, et kui kuskil 2009. aastani või umbes nii tegelesid erakonna enda inimesed rahaasajadega, siis siin hakkas millegipärast väga olulist rolli mängima Paavo Pettai. Rohkem ma ei oska öelda, eks nüüd on selgunud mõnevõrra ka selle asja tagapõhjad".

Ka toonane Keskerakonna juhatuse liige Kalle Laanet (praegu Reformierakond) ütles, et kuuleb asjast esimest korda.

"Arvan, et need laenud tagati kõik ühe mehe allkirjaga. Selle mehe nimi on Edgar Savisaar. Mulle küll ei meenu, et selline asi oleks juhatuses olnud," nentis ta.

Ka senini Keskerakonna juhatusse kuuluv Aadu Must ei ole enda kinnitusel asjaga kursis. "Garantiikirjad on minu jaoks mingi müstika, millest kuulsin esmakordselt vahetult enne nende laiale avalikkusele teatavaks saamist," lausus Must.

Keskerakonna volikogu aseesimees ja peasekretär Mihhail Korb ütles, et ei tea sellest samuti midagi.

Eelmise aasta sügisel selgus, et Keskerakond on andnud Paavo Pettai osaühingule Midfield garantiikirjad kogusummas 730 000 eurot. Rahalise olukorra parandamiseks otsustas erakond müüa maha oma Toompeal asuva kinnistu. Praeguseks on müügi eelleping sõlmitud.