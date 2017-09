Euroopa Komisjon kiitis heaks riigiabi Air Berlinile

Komisjoni teatel lubaks meede lennufirma nõuetekohase likvideerimise ilma konkurentsi põhjuseta mõjutamata.

Laenu eesmärgiks on võimaldada Air Berlinil tegutsemise jätkamist kuniks vältavad läbirääkimised ettevõtte varade müümise üle. Protsessi lõpuks eeldatakse, et Air Berlin lõpetab tegutsemise ning lahkub turult.

Komisjon otsutas, et meede aitab kaitsta lennureisijate huve ning säilitada lennureisiteenuseid. Kuna laen on seejuures lühiajaline, rangete tingimustega ning protsessi lõpus Air Berlin turult lahkub, otsustas Komisjon, et abi andmine reeglitega kooskõlas.

Hololei: Air Berlini ja Estonian Airi vahel paralleeli tõmmata ei saa

Pankrotti taotleva Air Berlini laenu puhul ei saa tõmmata paralleeli Estonian Airi juhtumiga, kus riigiabi hinnati keelatuks, ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei augustis ERR-ile.

Hololei rääkis, et iga pankrotijuhtum on erinev ja tuletas meelde riigiabi peamise reegli: esimene kord olgu viimane kord.

Estonian Airi puhul anti Hololei sõnul riigiabi kaks korda, mis läks selgelt reeglitega vastuollu. Air Berlinile Saksa majandusministeeriumilt eraldatud enam kui 150 miljoni euro suurune laen ei pruugi Hololei sõnul üldsegi riigiabiks kvalifitseeruda.

"See laen on kui sildfinantseerimine selleks, et ettevõte saaks oma esmaseid kohustusi täita. Kui laen on antud turutingimustel, ei pruugi see vastuollu minna riigiabi reeglitega," selgitas Hololei.

Ginter: reeglite rikkumise risk on olemas

Euroopa Liidu õiguse dotsendina Tartu Ülikoolis töötav Garri Ginter seevastu leidis, et lennufirmale antud laenu näol on risk igal juhul olemas, et see läheb vastuollu reeglitega.

"Iga kord, kui riik teeb oma vahendid kättesaadavaks, võib tekkida küsimus riigiabi reeglite rikkumisest. Antud juhul on finantseerimine tagatud läbi valitsusele kuuluva krediidiasutuse ja riigi vahendid on Air Berlinile kättesaadavaks tehtud," rääkis Ginter.

Meediast on läbi käinud, et laenule on antud riiklikud tagatised. Ehk siis riigiabi reeglite rakendumiseks piisab Ginteri sõnul ka sellest, kui riik annab laenule tagatise ja laen ise võib tulla turult. Sel juhul on see tagatis riigiabina käsitletav.