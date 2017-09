Läänemere piirkonnas on septembris üheaegselt kolm suurt sõjaväeõppust

11.-29. septembrini toimuval õppusest Aurora 17 võtavad osa 20 000 Rootsi, Taani, Eesti, Soome, Prantsuse, Leedu, Norra ja USA sõjaväelast. Nende peamiseks eesmärgiks on tegevuse harjutamine ootamatu kallaletungi puhuks, edastas esmaspäeval Soome ringhääling Yle.

See on Rootsi sõjaväe suurim õppus viimase 20 aasta jooksul.

8.-21. septembrini toimuval mereväeõppusel Northern Coast osaleb 5000 Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Norra, Taani, Belgia, Hollandi, Kanada, Saksa ja samuti NATO partnerriikide mereväelast, 53 sõjaleva ja 50 muud transpordivahendit.

Soome kaitseminister Jussi Niinistö ütles, et Aurora 17 ja Northern Coasti kokkulangemine õppuse Zapad-2017 toimumise ajaga (14.-20. september) on juhuslik. "Õppuste ettevalmistamises lepiti kokku juba ammu," sõnas minister.

Ta avaldas ka kahtlust, et Zapadil osaleb vaid 12 700 sõjaväelast, nagu korraldajad ametlikult OSCE-d teavitasid. Kui õppustel osalejate hulk jääb alla 13 000, ei pea kohale kutsuma sõjalisi vaatlejaid.

"Tundub, et tegelikult osaleb Zapadil kordades rohkem sõjaväelasi, ehk isegi sada tuhat. See on lihtsalt osadeks jaotatud," arvas minister, kes pidas mõistlikuks korraldada Aurora-laadseid õppusi ka Soomes.

"Võiks korraldada samasuguse õppuse kui Aurora 17, kus saaksime partnerriikidega harjutada Soome kaitsmist. Seni oleme korraldanud vaid väikeõppusi üksikutes kaitsevaldkondades.

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist süüdistas mais Venemaad valeväidete levitamises Aurora õppuse kohta. Minister ütles tookord ajalehele Dagens Nyheter antud intervjuus, et õppust on ekslikult nimetatud NATO-õppuseks.

"See ei ole NATO õppus. Me oleme kutsunud need, kes osalevad," seletas Hultqvist.