Leedu peaminister: Balti LNG terminali leping on surnud

Skvernelise sõnul ei näe Leedu enam lootust saada projektile Euroopa Liidu toetust, sest see vajaks kõigi Baltimaade toetust. Läti lükkas otsuse tegemise edasi, mistõttu ei ole võimalik esitada taotlust õigeks tähtajaks.

"Toetuse saamiseks on võtmetähtsusega, et see oleks regionaalne projekt, milles osalevad kõik Baltimaad – Leedu, Läti ja Eesti. Kui üks riik leiab, et neil on vaja veel poolt aastat, et otsust langetada, saame me aru, et tähtaeg jääb saavutamatuks ning me peame otsima teisi viise kuidas terminali ostu kulu maksumaksjatele vähendada," ütles peaminister esmaspäeval.

Taotlus tuleks esitada Euroopa Komisjonile oktoobris. Kuna Läti lükkas otsuse tegemise tuleva aasta esimesse kvartalisse, ei tule leppest midagi välja, nentis Skvernelis.

Arutelud regionaalse gaasitaristu üle algasid 2006. aastal, kui Baltimaad otsustasid koos kaaluda ideed rajada regionaalne LNG terminal. Kokkuleppele mitte jõudmise tõttu rentis Leedu aga Klaipėdasse terminali iseseisvalt.

Leedu kutsus hiljem teisigi üles tunnistama Klaipėda terminali kui regionaalset, et teha võimalikuks Euroopa toetuse saamine terminali väljaostmiseks. Eesti ei kiitnud seda mõtet aga heaks, tahtes selle asemel rajada LNG terminali Soome lahte. Seepeale nõustus Leedu regionaalse LNG taristupakettiga, kuhu kuuluksid Eesti ja Leedu terminalid ning Läti Inčukalnsi gaasihoidla.