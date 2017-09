Suuremad erakonnad esitasid valimisnimekirjad

Reformierakond tõi esimesena oma nimekirja. Kandidaate on nimekirjas veidi üle 100. Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal ütles, et igas linnosas kandideerib just sinna sobiv meeskond, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on inimesi, kellel on teadmisi nii taristust. haridusest ja ka julgeolekupoliitilistest valikutest. Ma arvan, et kõik, mis on kohaliku omavalitsuse roll - selles osas me oleme valmis kaasa rääkima," ütles Michal.

EKRE-l on pealinnas 118 kandidaati. Erakonna Tallinna linnapea kandidaat Martin Helme ütleb, et tema arvates on tähtis, et kandidaatide hulgas on palju uusi inmesi.

"Nendel valimistel me siiski tahame tuua värskust ka kohaliku tasandi poliitikasse Eestis nii nagu me tõime värskust parlamendipoliitikasse ja selle jaoks on vaja uusi inimesi ja uusi nägusid poliitikasse ka kandidaatidena üles panna. Ja leida inimesi, kelle on muu kogemus väljaspool seda poliitilist oravaratast või karusselli," rääkis Helme.

Helme sõnul on EKRE eesmärk saavutada valimistel Tallinnas parteide hulgas kolmas tulemus.

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn ei avaldanud ka täna oma linnapea kandidaati. Samuti ei soovinud Urmas Sõõrumaa hakata oletama, millise tulemuse valimisliit teeb. Nii nagu EKRE-l, on ka valimisliidu nimekirjas täpselt 118 nime.

"Ma olen kõikide üle rõõmus, kes seal on. Mis teeb rõõmsaks on see, et on palju noori tegusaid inimesi, kes ei ole välja kasvanud partei tagatoast, aga kes on juba jõudnud töömehe või töönaise põllul juba ühte-teist ära teha," sõnas Sõõrumaa.

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn tutvustasid oma esinumbreid ja kandidaate täna ka meediale. Edgar Savisaar ja Olga Ivanova kandideerivad mõlemad Lasnamäel. Valimisliidu ridades kandideerib ka näiteks nii maailma kui Euroopa meistriks tulnud korvpallur Heino Enden. Kohalikeks valimisteks on tänase seisuga üle Eesti registreerimiseks esitatud 143 valimisliitu.