Nõukogu toetas 17-miljonilise eelarvega rakendusuuringutega jätkamist

Rakendusuuringute programmi RITA tegevuse raames rahastatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega valdkonnaüleseid rakendusuuringuid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Esimese vooru raames telliti uuringuid 7,5 miljoni euro eest. Tulemas on teine voor eelarvega 9,5 miljonit eurot. Uues taotlusvoorus täpsustatakse uuringuteemade valimise korda ja sõnastatakse Eesti ühiskonnale olulised väljakutsed, mille lahendamisel on vaja teadlaste abi.

Haridusminister Mailis Reps märkis, et teadlased on soovitanud riigil suurendada rakendusuuringute rahastamist ning seda on ka tehtud. "RITA programmi kaudu suuname teadlasi tegelema ühiskonnale oluliste uurimisteemadega. Selleks, et riik toimiks rakendusuuringute targa tellijana, on vaja väga head koostööd ministeeriumite vahel ja ka ministeeriumite suuremat panust," ütles Reps.

Esmaspäevasel TAN-i koosolekul otsustati ka tellida Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemile välishindamine Euroopa Komisjoni poolt. Uut välishindamist on vaja, et valmistuda järgmiseks strateegiaperioodiks, mis algab pärast 2020. aastat.

Peaminister Jüri Ratase sõnul tuleb leida vastused küsimustele, kuidas saaks teadus- ja arendustegevus senisest veelgi rohkem panustada ühiskonna sotsiaal-majanduslikku arengusse. "Välishindamine peab andma soovitusi, kuidas tõhustada teadussüsteemi juhtimist ja valmistuda perioodiks, kui tõukefondide mahud vähenevad," märkis ta.

Üks nõukogu päevakorrapunkt oli ka teadusasutuste ja kõrgkoolide võrgu korrastamine. Tänavu 1. augustil ühines IT Kolledž Tallinna Tehnikaülikooliga ning 2018. aasta 1. jaanuarist ühinevad plaani järgi riigi teadusasutused Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium Tartu Ülikooliga.

Teadus- ja Arendusnõukogu avaldas toetust konsolideerimisega jätkamiseks ning edasiste läbirääkimiste pidamiseks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga. "Värsked teaduse evalveerimise tulemused kinnitavad, et asutuste ühinemised annavad häid tulemusi," ütles Reps.

Statistikaamet andis teadus- ja arendusnõukogule ülevaate teadus- ja arendustegevuse statistika kogumisest. TAN soovitas leida võimalusi, mis täpsustaks kogutavat statistikat, kuid teisalt lihtsustaks ettevõtjate jaoks oluliselt TA aruandlusega seonduvat.

TAN nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes, suunates seeläbi rahvusliku teadus- ja arendus- ning innovatsioonisüsteemi arengut. TAN-i tööd juhib peaminister.