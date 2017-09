Harjumaal ootab ligi 18 000 majapidamist kiiret internetti

Harjumaal soovib ligi 18 000 majapidamist ühineda kiire internetiga, kus valguskaabli väljaehitamist lõpptarbijani veab Harjumaa Omavalitsuse Liidu poolt kokku pandud DigiMaa projekt. Aktiivselt on käivitunud ka samalaadsed DigiTee ja Digikonna projektid, kuid üle Eesti on peagi lisandumas veelgi nn viimase miili rajamise projekte.

"Kuna Harjumaal on hästi tihe asustus ja palju inimesi, siis on kindlasti 18 000 - 20 000 maja, mida Digimaa soovib ühendada, suurim Eestis. Peale selle me hakkame võrke planeerima, et me saame teada kui mitu kilomeetrit ja kuhu on vaja valguskaablit ehitatada," rääkis digivõrkude projektijuht Olav Harjo.

DigiMaa on üks viie maakonna peale käivitatud pojektist, mis on seadnud eesmärgiks, et järgneva kolme-nelja aasta jooksul jõuab soovijate kodudesse valguskaabel.

Kõige kaugemale on neist jõudnud DigiTee, kus juba on selgunud, et Pärnumaal soovib kiiret internetti saada ligi 7000 maja.

Lääne, Rapla ja Järvamaad hõlmav DigiKonna projekt kaardistab vajadust novembrini.

Valdade huvi kiire interneti vastu tekitas valitsuse otsus eraldada kaheks järgnevaks aastaks viimase miili väljaehitamiseks 20 miljonit eurot. Omavalitsus kataks poole projektist ja riik maksaks projektist 35 protsenti.

Eeldavalt 10 aastat kestvaks võrguehituseks praegusest riigitoetusest ei piisa, sest ainüksi Pärnumaa DigiTee projekti maht on 12 miljonit eurot.

"Kui me vaatame palju Pärnumaa projekt maksab ja kanname selle üle teiste maakondadele, siis tuleb see summa ka sinna 200 miljoni kanti. 31:49 29:14 Teised maakonnad on oma ettevalmistuse protsessi natukene tagapool. Praegusel hetkel on minuteada 9-10 maakonda, kus selle nimel tegutsetakse," ütles majandusministeeriumi sideosakonna nõunik Raigo Iling.

Viimase miili võrgud kuuluksid omavalitsustele, samas on riik lõpetamas ka baasvõrgu rajamist. Tervet Eestit kattev 6600 kilomeetrine lairibavõrk on valmis 2020. aastal.