Enamik TÜ Pärnu kolledži lektoritest ei omanda aasta alguseks nõutud doktorikraadi

Tartu ülikooli Pärnu kolledži avaaktusel olid ühtmoodi rõõmsad nii õppurid kui ka õppejõud, kuigi osale õppejõududest on viimased kuud olnud ebameeldivad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paljud õppejõud lootsid, et lektoritele 2018. aastast kehtestatud doktorikraadi nõuet siiski ei rakendata, vähemalt mitte Pärnu kolledžis. Nii see siiski ei läinud. 18 lektorist on doktorikraad vaid kahel.

Direktor Henn Vallimäe ütles, et töölepingute muutmine on juba lõpukorral.

"Meil on üks inimene valitud teaduriks, kaks inimest on antud üles kui doktorikraadi kaitsjad, kuus lektorit on ümber valitud assistendiks. Mõnel inimesel on ka leping lõppenud või lõppemas," selgitas Vallimäe.

Direktori sõnul olid lektoritele sellised ümberkorraldused ebameeldivad.

"Tänaste nõuete järgi võib lektor olla doktorikraadita, uuest aastast mitte. Teisest küljest ei ole ka kellelegi kaevata. See on ülikooli kõrgema organi otsus. Meid siin, eriti veel rakenduskõrghariduse taustal, see võib-olla puudutab valusamalt kui Tartut või teisi," rääkis Vallimäe.

Pärnu kolledžis pole doktorikraadiga suurt peale hakata, sest doktoriõpet seal pole ja doktorante õpetada ei saa. Nii teeks doktorikraadiga lektor sama tööd, mida ta tegi siiani.

Inglise keele lektor Katrin Saks tegi doktorikraadi nominaalajaga ja tunnistab, et see polnud kerge. Aga see pole ainus põhjus, miks Pärnus on nii vähe doktoreid.

"Palju aastaid on meile pigem edastatud niisugust sõnumit, et meilt tegelikult teaduse tegemist ei oodata. Selle tõttu ei ole meil tugevaid teadusprojekte, meil ei ole teadusgruppe, teadusrühmasid, mis tegutseksid. Selle tõttu on meil teaduse tegemine mõnevõrra nõrgem võrreldes ülikooli teiste üksustega," tõdes Saks.

Lektorid, kellel doktorikraadi puudumise tõttu tuleb uuest aastast jätkata muul ametikohal, polnud nõus olukorda kommenteerima.