Ott Lumi: eelseisvatel valimistel kasutatakse islamiga hirmutamist veelgi enam

Euroopa Liidu endine volinik Siim Kallas ja poliitikavaatlejast suhtekorraldusfirma Meda Advisory partner Ott Lumi tunnistasid Vikerraadio saates "Reporteritund" , et nad on mures, et eelseisvatel valimistel on erakonnad ja valimisliidud võtnud taas kasutusele aktiivselt Vene kaardi, osa aga mängib eelseisvatel valimistel islamihirmudele.

Ott Lumi sõnul mõjub Eestis Vene kaardiga hirmutamine jõulisemalt, kui võimalike islamiterroristide tulekuga ähvardamine. Kuid mõlemad töötavad tema sõnul sisepoliitkas ja eelseisvatel valimistel hästi. Lumi ei uskunud, et retoorikas ja väljaütlemistes on viimane piir käes.

"See on alles algus, mida me praegu näeme. Ma ennustan, et järgmised parlamendivalimised kommunikatiivses plaanis tulevad pigem räiged. Seda enam kui KOV-valimistel on need jõud edukad, siis on tugev tunne ka lammutada järgmistel valimistel," rääkis Ott Lumi.

Siim Kallas ütles, et tema kardab asjaolu, kui palju saab olema neid, kes hirmuretoorikaga kaasa lähevad. "Kui palju õnnestub nendel psühhopaatidel seda ärevust tekitada, mis tegelikult kusagil eriti ei avaldu. Aga kui palju neid hakatakse uskuma," arutles Kallas.

Kallase sõnul tuleneb hirmutaktika omaks võtmine paljuski sellest, et Eesti on üsna isoleeritud. "Me kardame seda, mis seal väljapool toimub ja kui nüüd tulevad psühhopaatilised poliitikud ja hakkavad õhutama seda hirma, siis kui suur on see kandepind - ma kardan, et see kandepind on päris suur," lisas Kallas.

Lumi viitas veel sellele, et Eesti ühiskond on väike ja mingeid masse kuhugi kohale kutsuda on võrdlemisi lihtne.