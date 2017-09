Valimisliidud selgitavad | radikaalsed lubadused, mis eristuvad peavoolust

Erik Vesti sõnul soovib Vaba Tallinna Kodanik viia linna juhtimise uuele professionaalsele tasemele. Tema hinnangul tuleks linnapea sarnaselt riigiettevõtte juhatuse esimehega valida avalikul konkursil. Konkurssi võitnud kandidaat koostaks oma meeskonna põhjal uue linnavalitsuse.

Volikogu oleks Vesti pakutava juhtimismudeli kohaselt rahva esinduskogu, mis annab valdkonna tippjuhtidest koosnevale linnavalitsusele sisendi, milliseid arenguid linnalt oodatakse. Eelkõige on Vesti väitel taoline muutus tähtis abilinnapeade tasandil.

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova märgib, et nende programmi üks radikaalsemaid lubadusi on kindlasti kodanikupalk, kuid lisaks sellele soovib erakond, et pealinna läheks täielikult üle taastuv energiale. Izmailova sõnul peab esmajärjekorras analüüsima, kus Tallinnas saaks taastuv energiat kohapeal toota. Tema arvates algaks suur kokkuhoid juba sellest, kui inimesed ja kogukonnad saaksid iseendale energiat toota.

Olga Ivanova hinnangul on Keskerakonna valimisprogramm poolik ning seal pole piisavalt suuri asju, mida Ivanova sõnul erakond peaks oma valijabaasile lubama. Ta nendib, et Savisaare nimekirja lubadused on ambitsioonikamad. Nii lubab valimisliit pealinlastele tasuta prügivedu kui ka anda sundüürnike omandisse korteri, milles nad hetkel elavad.

Kuigi Ivanova sõnul lisati Yana Toomi initsiatiivil Keskerakonna Tallinna programmi lubadus moodustada sundüürnike andmebaas, on Ivanova väitel taoline andmebaas juba ammu olemas. Ta lisab, et sundüürnikud on juba aastaid elanud linnale kuuluvatel üüripindadel, mistõttu on täpne abivajajate arv teada, kuid Keskerakond ei julge Ivanova hinnangul sundüürnike ootusi täita.