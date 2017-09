Uus kooliaasta algas ka Viru vanglas

Uus kooliaasta algas ka Viru vangla kinnipeetavatel. Õppimisvõimalust kasutavad vangid on väga motiveeritud, sest hoolas õppimine ja hea käitumine on võimalus enne tähtaega trellite tagant vabadusse saada.

Eesti kolmes vanglas õpib alanud kooliaastal kokku ligi 300 kinnipeetavat. Noorim õpilane on 15- ja vanim 46-aastane. Lisaks põhi- ja gümnaasiumiharidusele omandatakse kutseharidust ning kaks kinnipeetavat koguvad ainepunkte ülikoolis. Tavakooliga võrreldes on õpetajad vanglakoolis teises olukorras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viru Vangla kunstiõpetaja Aarne Hanni ütles, et vangla koolis tuleb panna tähele asju, mida tavakoolis ei pane tähele. "Tuleb vaadata, et midagi kaduma ei lähe. Mingi tühine asi, mis tavakoolis ei oma mingit tähtsust, näiteks harilik pliiats, on siin hoopis teistsuguse tähenduse ja väärtusega. Aga siin ei ole õpilastel mobiiltelefoni, millega tavakoolis kiputakse tunni ajal aega sisustama - seda ohtu ei ole. Ja ka see asi, et kui keegi õpetajale ütleb: "Pašol tõ...", siis õpetaja on tihtipeale selle õpilasega tavakoolis üksi, aga siin asutakse kasvatama ja saab teha, mis vaja," rääkis Hanni.

Viru Vangla hariduskorraldaja Heidi Varinurm märkis, et väga paljud eelistavad kutseõpet

"Vabadusse minnes on oluline omada selliseid oskusi, mis tööturul ilma tööta ei jäta. Seepärast on väga tihe koostöö kutsehariduskeskustega, kus õpetatakse selliseid erialasid, mis annavad tööd kohe, kui töötukassa poole pöördutakse," lausus ta.