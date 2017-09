Korb: koalitsiooni häälte vähenemisega tuleb arvestada

Edgar Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisnimekirjas on ainuüksi Tallinnas paarkümmend Keskerakonna liiget, keda ootab kandideerimise pärast ees parteist välja viskamine. Olga Ivanova on Riigikogu liikmetest ainus Savisaare nimekirjas kandideeriv poliitik, kes võib kaotada koha parteis ja keskfraktsioonis.

Kommenteerides Keskerakonna volikogu eilset otsust Savisaare nimekirjas kandideerijad parteist välja visata, ütles Olga Ivanova, et jutt ei käi ainult temast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ütlen ausalt praegu Tallinnas on meil 118 kandidaati, nendest on üle 20 juba Keskerakonna liikmeid. Nii, et võin tuua lihtsalt näite - Lasnamäe piirkonna juhatusest meie valimisliidu nimekirjas kandideerib viis inimest," ütles Ivanova.

Ivanova sõnul on Savisaare nimekirjas kandideerivaid keskerakondlasi veel Narvas, Maardus ja Sillamäel.

Riigikogu liikmeid Ivanova sõnul peale tema Savisaare nimekirjas ei ole.

See tähendab, et Ivanova lahkumisega oleks koalitsioonil 101-liikmelises riigikogus 53 liikme toetus.

"Fraktsioon väheneb, koalitsioon ka väheneb, sellega tuleb arvestada ja mitte midagi muud ka teha ei ole," ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Olga Ivanova ütles, et talle on avaldanud toetust kaks fraktsiooni liiget, mis tähendab tema sõnul, et nad ei pruugi toetada edaspidi mõnda koalitsiooni ebapopulaarset otsust.

Savisaar: väljaviskamine on hoiatus minu liitlaste hirmutamiseks

Edgar Savisaar märkis, et väljaviskamise hoiatus on tehtud hoopis tema võimalike liitlaste hirmutamiseks.

"Minu meelest püütakse hirmutada inimesi, et nad ikka selle nimekirjaga ei liituks 9.33 ja see on nagu propagandistlik käik rohkem," ütles Savisaar.

Keskerakonnast väljaarvamise otsuse peab kinnitama Keskerakonna juhatus. Edgar Savisaare sõnul tähendab see, et juhatuse liiget Olga Ivanovat ei ole lihtne välja visata ja jutt väljaviskamisest on bluff.

"Juhatuse liige on valitud partei kongressil ja teda erakonnast lahkuma panna saab samuti ainult partei kongress. Ei juhatus ega ka volikogu seda teha ei saa," lisas Savisaar.

Korb peab kummaliseks olukorda, kus poliitik ei taha erakonnaga koos kandiseerida, kuid hoiab ometi kramplikult erakonnast kinni.