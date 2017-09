Äripäeva raadio alustas saadetega

Raadioprojekti juhi Aivar Hundimägi sõnul on toimetuses ideed luua paberlehe kõrvale raadio, isekeskis arutatud juba kümme aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu ollakse kuuldavad vaid Harjumaal ja Tallinnas, ent tulevikus on plaan ka laieneda, kui raadiosageduste konkurss välja kuulutatakse. Raadiot teevad Äripäeva toimetajad ja see annab võimaluse paberlehe teemasid raadios laiendada ja vastupidi. Kokku on Äripäeva raadioprogrammis esialgu üle 30 erineva saate.

"Me näeme, et raadio on erinevalt trükimeediast, reklaami osas selline stabiilne turg ja vaikselt kasvanud, erinevalt ajakirjade või ajalehe või veebireklaamist, see oli meile ahvatlev, pluss konkurents. Meie sihtrühm on "business to business" ja selles valdkonnas praegu Eestis on üks suur raadiojaam, mis on KUKU. ERR reklaami vahendada ei tohi ja meile tundub, et meile on selles valdkonnas KUKU kõrval ruumi," rääkis Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.