Süürias sai miinipildujatules surma kaks Venemaa sõjaväelast

"Sõjaväelased saatsid Der Ezzori provintsis autokolonni, mille pihta Islamiriigi võitlejad avasid miinipildujatest tule," täpsustati teadaandes.

Üks venelastest sai kohapeal surma ja teine suri vigastustesse haiglas.

Süüria valitsusväed on murdmas äärmusrühmituse Islamiriik (IS) pikaajalist piiramisrõngast mitme Deir Ezzori linnaosa ümber, teatasid varem päeval riigimeedia ja opositsiooniaktivistid.

Süüria väed ja nendega liidus olevad omakaitsejõud on mitu kuud tunginud naftarikka Deir Ezzori provintsi pealinna suunas, kus valitsusväed on olnud ligi kolm aastat paaris linnaosas ja lennuväljal piiramisrõngas.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel on pealetungivad jõud valitsuse kontrolli all olevast ümber piiratud lennuväebaasist vähem kui kümne kilomeetri kaugusel.

Süüria riiklik uudisteagentuur SANA teatas IS-i kaitse "kokkuvarisemisest" piirkonnas.

Suur osa Deir Ezzori provintsist ja osa selle pealinnast on olnud aastaid džihadistide käes. IS on piiranud linna alates 2015. aastast. Linnaelanikud on suutnud vastu pidada suuresti tänu õhusilla kaudu kohale jõudvale humanitaarabile.