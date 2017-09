Reformierakond otsustab Suklese väljaheitmise lähiajal

Reformierakonna Haapsalu piirkonna juht Urmas Koppe ütles Lääne Elule, et erakonna vastu kandideerijate väljaviskamise otsus sünnib septembris. „Ehitame uue tugeva erakonna Haapsalus, me ei saa arvestada inimstega, kes on meile selja pööranud,” lausus Koppe.

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv ütles, et Reformierakonna vastu kandideerivate erakonna liikmete väljaviskamise ettepaneku peab tegema kohaliku piirkonna juhatus.

Kõiv lisas, et Reformierakonna toetus on Läänemaal tugev, mistõttu hindas ta, et ka Haapsalus saab partei Suklesega konkureerimisest hoolimata suure häältesaagi.