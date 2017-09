OTSE kell 10.30: SEB esitleb Balti riikide majanduse müüte ja tegelikkust

Pressikonverentsil räägivad Dainis Gašpuitis (SEB Läti makroökonoomika ekspert), Tadas Povilauskas (Leedu vanemanalüütik) ja Mihkel Nestor (Eesti majandusanalüütik).

Pressikonverentsil käsitletavad teemad:

• Kas Eesti maksusüsteem on parim ja kas meie maksuamet ka kõige vastutulelikum?

• Mis tekitab leedulastes ja eestlastes lätlaste suhtes kadedust?

• Kas Lätil ja Leedul on võimalus saada Eestist edukamaks?

• Kas Läti on väljarände tõttu enim kannatanud?

• Milline Balti riikidest on välisinvestorite jaoks kõige ahvatlevam?

• Kas Eesti on ikka digivaldkonna liider?

• Mis on kolmel Balti riigil ühist ja mis on nende põhilised erinevused?