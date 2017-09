Kallas: eurotsooni ühise eelarve plaan tähendab kahekiiruselist Euroopat

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas eelmisel nädalal, et Eurotsoon vajab ühist eelarvet ja ka ühtsustatud maksusüsteemi. Täpsemate ettepanekutega lubas ta välja tulla pärast Saksmaa üldvalimisi 24. septembril. Küll aga ütles Prantsusmaa president, et tulevane eelarve võiks moodustada mitu protsenti Eurotsooni sisemajanduse kogutoodangust. Selle suurus oli möödunud aastal umbes 10 triljonit eurot. Euroopa Komisjoni endine volinik Siim Kallas ütles, et sisuliselt on taas ülessoojendatud idee Euroopa Ühendriikidest. Tulevikus saab olema Euroopa Liidu sees eraldi tuumikeruroopa,mida võiks tinglikult nimetada ka Päris Euroopaks.