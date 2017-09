Linnaametnik: Kofkinile ruume rentides keegi survet ei avaldanud

Edgar Savisaare süüasja raames kohtu all oleva ärimehe Alexander Kofkini firma Estkompexim Toitlustus OÜ üürilepingu pikendamisega tegelenud Tallinna linnaametniku Agnes Reinlaidi sõnul ei avaldanud talle menetlusprotsessis keegi survet.

Reinlaid märkis teisipäeval Harju maakohtus tunnistajana ütluseid andes, et töötas 2013. aastal Kesklinna linnaosas linnavara osakonna juhina. Ühtlasi meenutas Reinlaid, et puutus 2013. ja 2014. aastal kokku Alexander Kofkinile kuuluva Estkompexim Toitlustus OÜ-ga, kui ettevõte taotles Raekoja platsi servas asuvate äriruumide rendilepingu pikendamist. Reinlaid märkis, et tema tööülesanne oli tegeleda selliste taotlusega ja tal tuli valmistada ette linnavalitsuse korralduse eelnõu otsustuskorras rendilepingu pikendamiseks.

Reinlaid meenutas, et talle oli teada, et Estkompexim Toitlustus oli sellel pinnal väga pikalt tegutsenud. Sealjuures märkis Reinlaid, et linnavara kasutusse andmise kord annab võimaluse pikendada linna pikaajaliste lepingupartnerite osas lepinguid ja seda ka järgnevaks kümneks aastaks. Nii tegi linnavõim ka Estkompexim Toitlustuse osas, samas ei suutnud Reinlaid meenutada, mis asjaoludest lähtuvalt linnavõim Kofkini firma taotluse täies ulatuses rahuldas ehk oli nõus pikendama rendilepingut kümneks aastaks. "See kõik oli väga tavapärane protsess," lisas Reinlaid.

Kui rendilepingut puutuv eelnõu valmis sai, siis vaatasid selle üle mitmed linnaosa ametnikud, samuti linnakantselei õigusteenistus, abilinnapea, linnasekretär ning lõpuks jõuab see linnavalitsuse istungile, meenutas Reinlaid. Ta lisas, et eelnõu kooskõlastamisel polnud tagasilööke ja keegi ametnikest temaga sellel teemal ei suhelnud. Kui linnavalitsus oli eelnõu kinnitanud, jõudis see tagasi linnaosavalitsusse rendilepingu sõlmimiseks.

Äriruumide allrendi osas märkis Reinlaid, et Estkompexim Toitlustus alguses allrendiõigust ei taotlenud, küll aga soovisid nad seda hiljem. Miks see hiljem esitati, seda Reinlaid ei mäletanud, ühtlasi ei kinnitas ta, et allrendi küsimustega enam ise ei tegelenud. Küsimusele, miks ei kuulutanud linn välja avalikku konkurssi kõne all olevate ruumide osas, vastas Reinlaid, et tavapäraselt tehakse seda tühjade ruumide osas.

Süüdistuse järgi Savisaar nõustus kasutama oma ametiseisundit linnapeana rendilepingu tähtaja pikendamise korraldamiseks, kinnitades, et on andnud vastava korralduse rendilepingu pikendamise korraldamiseks. Oma ametiseisundit kasutades andiski Savisaar ajavahemikul 2014. aasta suvel Tallinna abilinnapea Eha Võrgule korralduse valmistada ette 2014. aasta 6. augustil toimuvaks Tallinna linnavalitsuse istungiks korralduse eelnõu nimetatud äriruumide rendilepingu pikendamiseks kümneks aastaks. 6. augustil toimunud Tallinna linnavalitsuse istungil Savisaare allkirjaga võeti vastu korraldus, millega otsustati sõlmida Kofkinile kuuluva ettevõttega otsustuskorras vanalinnas asuvate äriruumide rendileping kümneks aastaks.