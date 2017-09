Putin ähvardas vähendada USA diplomaatide arvu Venemaal veel 155 võrra

Vene president Vladimir Putin ähvardas teisipäeval riigist välja saata veel kuni 155 USA diplomaati.

"Me jätame endale õiguse otsustada, kui palju Ameerika diplomaate Moskvas on. Kuid esialgu me seda ei tee," ütles Putin majandusühenduse BRICS tippkohtumise lõpetanud pressikonverentsil Hiinas.

Moskva andis varasemalt USA-le korralduse vähendada 1. septembriks oma diplomaatide arvu 455 inimesele.

Venemaal on USA-s sama palju diplomaate ehk 455, kuid neist 155 töötavad Venemaa diplomaatilises esinduses ÜRO juures, mis omakorda asub New Yorgis.

Putini sõnul tähendab see, et Moskval on õigus vähendada Venemaal olevate USA diplomaatide arvu 300-le. "See on 455 miinus 155," ütles ta.