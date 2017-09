Taxify üritab hiinlaste toel Londonis Uberile kandadele astuda

Taxify tegutseb 19 riigis ning augusti alguses teatas ettevõte, et maailma suurim sõidujagamisteenust pakkuv platvorm Didi Chuxing ostis nende 13-protsendilise osaluse ning toetab Taxify kasvu Aafrikas ja Euroopas.

Financial Times kirjutas, et nüüd aitabki Didi neil turuosa kasvatada ja juurde võita piirkondades, kus praegu on turuliidriks Uber.

"Didi kindlustab, et Uber ei saaks domineerida," ütles Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Didil on Hiina turul 400 miljonit kasutajat ning ta on juba paljudes riikides Uberi konkurentide osalust omandanud. Investeering Taxifysse oli esimene kord, mil hiinlaste ettevõte paigutas raha Euroopa operaatorisse.

Neli aastat tagasi asutatud Taxifyl on 2,5 miljonit klienti ning kaheksas riigis 19st, kus firma tegutseb, ollakse turuliider.

Villig ütles, et Taxify siseneb üksnes sellistele turgudele, kus neil on võimalus saada turuosalt esimeseks või teiseks. Londonis on ettevõte juba kuus kuud vaikselt juhte värvanud ning praeguseks on 3000 inimest valmis nende teenistusse astuma. Kuna juhid on sisuliselt eraettevõtjad, saavad nad samaaegselt nii Uberi kui Taxify heaks töötada.

Teisipäeval Londonis tegevust alustanud Taxify kavatseb juhte peibutada suurema sissetulekuga kui Uberis. Villigi sõnul võtab Taxify juhtide teenistusest endale väiksema protsendi kui konkurent.

Villig märkis, et enamiku inimeste arvates on sõidujagamine selline äri, kus domineerib üks rakendus. "Tänapäeva erajuhtide turul tegutseb efektiivselt ainult üks ettevõte. See ei ole õige," lausus ta.

Business Insider kirjutas, et Taxify pakub septembrikuus 50-protsendilist allahindlust, et ahvatleda inimesi oma rakendust alla laadima. Väljaanne võrdles Taxify ja Uberi hinda sama teekonna läbimiseks ning ilmnes, et Eesti ettevõttega liiklemise maksumus oli ligi kolm korda odavam kui sõit Uberiga.

Villigi sõnul võib Taxify Londoni turule sisenemise järel võtta järgmiseks sihiks Pariisi.

Taksorakenduste pakkujaid on Uberi tuules juurde tekkinud kogu maailmas ning Goldman Sachsi hinnangul on selliste rakenduste väärtus 2030. aastaks kasvanud 285 miljardi dollarini.