Hundisilma abilised: Savisaar meile töötasu ei maksnud

Aare Niiliks tunnistas, et Savisaar on talle hea tuttav. Niiliks tunnistas, et töötas Fixor Holdingus, kus tal tuli "kõike teha". Niiliks selgitas, et ei põlanud muuhulgas ära ka transporditööd, samuti tegi ta ajutusi töid Savisaare kodutalus Hundisilmal.

Töö eest tasuti Niiliksi sõnul talle pangaülekannetega, kuigi summad olid väikesed. Sealjuures oli tema otseseks ülemuseks Fixor Holdingu juht Erki Savisaar ja ka raha tuli just Fixor Holdingust. Küsimusele, kas Edgar Savisaar on talle tasunud Hundisilmal tehtud tööde eest sularahas, vastas Niiliks eitavalt.

Kohtus andis teisipäeval tunnistusi ka Aare Niilikse abikaasa Maiga Niilikse, kes kinnitas, et on Savisaare naaber. Ta tunnistas, et Hundisilmal töötades oli tema tööandjaks OÜ Karia, kust ta sai töö eest tasu. Igakuine teenistus jäi Niilikse sõnul 200 euro kanti kuus. Samas ei osanud Niilikse öelda, miks tasus talle palka OÜ Karia, mitte Edgar Savisaar.

Küsimusele, kuidas sai Niilikse kanda Hundisilmal töötamise ajal mitmesaja tuhande krooni suuruseid summasid oma pangaarvele, siis vastas naine, et kasvatas taimi, sai sellest tulu ja kogus raha. Ühtlasi märkis Niilikse, et ei tea midagi Savisaare majanduskulude tasumise osas.