Eesti eksperdid nõustuvad seejuures, et teoreetiline risk on olemas, kuid see puudutab vaid osa käibelolevaid ID-kaarte. Siiski on nende arv väga suur - 750 000 kaarti, mis on välja antud pärast 2014. aasta 17. oktoobrit.

Enne sedat väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d. Valitsus soovitabki seejuures kõigil mobiil-ID teha.

„Eesti ekspertide praeguse hinnangu kohaselt on turvarisk olemas ja me jätkame teadlaste väidete kontrollimist,“ ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop. „Oleme juba välja töötanud esmased lahendused riskide maandamiseks ning teeme kõik selleks, et ID-kaardi turvalisus oleks jätkuvalt tagatud.“

Reaalset identiteedivargust pole RIA kinnitusel toimunud. „Praeguse info kohaselt ei ole antud turvarisk realiseerunud ning mitte kellegi digitaalset identiteeti ei ole selle abil kuritarvitatud,“ ütles Peterkop.

Infosüsteemi amet sulges ID-kaardi avalike võtmete andmebaasi, kuna ilma avalikku võtit teadmata ei ole võimalik antud turvariski kaardi ründamiseks kasutada.“

PPA kinnitas, et ID-kaartide väljastamine ja kasutamine jätkub. "Risk on piisav selleks, et seda tõsiselt võtta, kuid mitte selleks, et kaarte sulgeda," lausus infotehnoloogia eest vastutav minister Urve Palo.

Eesti ametkonnad kinnitasid, et it-spetsialistidel on võimalus see turvarisk likvideerida, kuid see võtab aega.

Peaminister Ratas ütles, et vahejuhtum ei too kaasa e-riigi kursimuutust. Otsuse nende kaartide kasutamise kohta eelseisvatel valimistel teeb vabariigi valimisteenistus [endise nimega valimiskomisjon].

Riskiga kaarte on maailmas veel, sest rahvusvaheline teadlaste grupp uuris kõiki sarnaseid kaarte maailmas. Viga ilmneb kiibi ja tarkvara koostöös. Riski ei ole, kui rakenduse tarkvara kontrollib füüsilise kaardi olemasolu või kasutamist.

Majandusministeerium korraldab kell 14 pressikonverentsi, et rääkida turvariskist detailsemalt. ERR.ee teeb sellest otseülekande.

Olukorrast annavad ülevaate peaminister Jüri Ratas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, RIA peadirektor Taimar Peterkop ja PPA juht Elmar Vaher.