Helme soovitab e-valimised ära jätta, Pevkur jätaks päevapoliitika kõrvale

Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme teatas, et ID-kaardi kiibivea tõttu tuleb sügisestel valimistel e-hääletus ära jätta, Reformiearakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et probleemi tuleb lahendada päevapoliitikaga sidumata.

Mart Helme hinnangul on Riigi Infosüsteemide Ametis avastatud ID-kaardi kiibiviga piisavalt tõsine, et e-valimised neil valimistel ära jätta, vahendas EKRE pressiesindaja.

"Esimest korda tunnistab meie valitsus ja eriteenistused, et teatud ID-kaartidega tehtavad tehingud ja e-valimised võivad olla riskantsed. Isegi Riigi Infosüsteemide Amet tunnistab, et antud vea abil saab muuta inimese identiteeti,“ ütles Helme.

„Meie oleme alati olnud e-valimiste suhtes skeptilised ja nüüd selgub, et asja eest. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on veendunud, et seekordsetel valimistel peab e-valimised ära jätma.“

Helme sõnul pole välistatud, et Vene eriteenistused, eelkõige GRU on võtnud Eesti valimised tõsiselt luubi alla ega kavatse midagi jätta juhuse hooleks. „Meenutame, et Venemaad on varemgi süüdistatud valimistesse sekkumises

Prantsusmaal, Saksamaa, Suurbritannias ja USA-s. Nüüd jõudis järjekord siis Eestini," ütles Mart Helme.

Hanno Pevkur ID-kaardi turvalisusest: see tuleb kiiresti lahendada

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et ID-kaardi turvalisuse küsimuse lahendamine peab olema päevapoliitikast üle ning kutsus kõiki poliitilisi jõude koostööle, et Eesti e-riigi maine ei kannataks, vahendas Reformierakonna pressiesindaja.

“Kui küsimus on e-teenuste usaldusväärsuses ja Eesti riigi maines, siis see ei ole koht poliitilisteks punktivõttudeks,” ütles Pevkur. “E-teenuste puhul on usaldusväärsus kõige alus, seetõttu peab olema turvalisus alati esikohal,” lisas Pevkur.

Pevkuri sõnul tuleb iga sellist ohusignaali võtta kui väärtuslikku materjali, mis aitab e-teenused veelgi turvalisemaks muuta. "Õnneks on praegu tegemist teoreetilise riskiga, mis ei ole teadaolevalt praktikas realiseerunud. Seda enam on selle ohu kiire lahendamine ülimalt oluline," märkis Hanno Pevkur.

Kindlasti ei tohiks Pevkuri hinnangul praegu ehmuda ning minna tagasi paberi juurde. “Eesti on endiselt tugev e-riik ja meil tuleb sellest teha endale korralik õppetund. Igasugune e-teenustest loobumine oleks tagasiminek ja samm minevikku,” lausus Pevkur.

Reformierakond toetab kohalikel valimistel e-hääletamise kasutamist. “Vähim, mida me valimiste kontekstis peame inimestele tagama, on valikuvõimalus e-hääletada,” ütles Pevkur. Samuti tuleks tema sõnul järgida ekspertide soovitusi ning kõik võiksid üha enam kasutada e-teenuste puhul mobiil-ID lahendust.