Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning Eestimaa Rohelised on mõlemad teinud head tööd, planeerides noortele suunatud lubadusi. IRL-i lubaduste nimekiri on küll pikem ja mitmekülgsem, aga roheliste oma ehk “haaravam”. Üldiselt tundub, et mõlemad neist võivad oma lubadustega saada nii mõnedki noorte valijate hääled.

IRL-i lubaduste nimekiri, mis suunatud noortele, on päris mahukas. Kuna mina otsin infot kasutades otsingusõna “noor”, siis on siin kajastatav nimekiri veidi kärbitud. Tegelikult oli lubadusi rohkem, kuid kuna need ei sisaldanud sõna noor, siis otsustasin neid siin mitte kajastada.

Noored, rulapargid ja harivad keskused.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra rulapargi kampaania oli ilmselt jätnud mulle nii “sügava jälje”, et imestus oli suur, kui avastasin, et rulaparkide teemat puudutab oma lubadustes ka IRL. Lisaks rulapargile lubab IRL noortele ka igasse linnaosasse statsionaarset lava, millele oleks tasuta ligipääs ning kus noored saaksid võimaluse arendada enda oskusi.

Rulaparkide mõttest saan ma aru – saad sõpradega kokku ja lähed sportlikult aega veetma. Igasse linnaossa lava rajamine tundub veidi läbimõtlemata lubadusena. Lavad peaksid siiski olema seotud kindlate noorteasutuste või koolidega, et kellegil oleks justkui vastutus nende lavade eest, sest paratamatult ei suhtuta ühiskasutuses ja järelvalveta asjadesse/objektidesse tihti heaperemehelikult.

Vaba aja sisustamisega seotult lubab IRL veel populariseerida reaal- ja loodus, infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniaineid. Selle tarvis lubavad nad rajada Tallinnasse Tehnikamaja ehk “võtta eeskuju Pärnult” ning lisaks sellele luua aktsiaseltsi Tallinna Vesi juurde keskkonnateadlikkuse keskuse. Võib-olla on need noortekeskused toredad ja vajalikud, võib-olla mitte. See lubadus millegi pärast ei tekita minus huvi ega elevust, aga ehk olen see ainult mina. Teavet on nende keskuste kohta muidugi vähe antud ka, kuid vaba aja sisustamiseks on alati tore kohti juurde saada. Seega noortele jääb see IRLi lubadus ilmselt siiski silma.

Suurema tähelepanu suunamine noortele

Valituks osutudes lubab IRL pöörata üleüldiselt senisest suuremat tähelepanu noortele, võimaldades täienduskoolitusi, nõustamist ja ümberõpet. Samuti rakendaks IRL kultuuriasutustes paindlikumat hinnapoliitikat noortele ja peredele. Ehk noored, te ei kuulu enam peredesse! IRL-i lubadustesse kuulub ka noortevolikogu esindajate kaasamine volikogusse ja komisjonide töösse, mida on lubanud ka teised erakonnad.

Lisaks kõigele eelnimetatule on IRL-il sotsiaalpoliitika juures välja toodud eraldi plokk nimega kooliealised ja noored. Sealsetest lubadustest võib välja lugeda, et Isamaa ja Res Publica Liit soovib noortes kasvatada empaatiavõimet ja valmidust ühiskonda sisenemisel, edendada Tallinna koolides isamaalise kasvatuse elluviimist, et valmistada ette riigi tulevast kaitseressurssi.

Lõpetuseks lubab erakond korraldada avalikke arutelusid mobiilse noorsootöö vajalikkuse üle. Erakond usub, et pöörates tähelepanu tänaval aega veetvate noortega tehtavale ennetustööle, vähendavad nad noorte koolist väljalangevust. Seega, noored, ärge te tänaval aega veetke, kaudselt on see koolist väljalangemise põhjuseks.

Noored, rohelised ja Tallinn TV

Roheliste valimislubaduste puhul jääb kohe silma see, et nad puudutavad Tallinna Televisioon teemat. Seda aga väga tavapäratu nurga alt, nimelt lubavad nad selle alles jätta, muuta kvaliteetseks ning informatiivseks kohalikku elu kajastavaks kaasaaegseks kanaliks, mille tegemisse lubatakse kaasata ka kohalikke noori!

Esiteks ei ole ma kuulnud väga palju jutte sellest, kas ja kuidas saaks Tallinna Televisiooni paremaks teha, veel vähem seda alles jätta. Teiseks on esmakordselt välja käidud idee, et saate tegemisse võiks kaasata ka noori. Tundub huvitav!

Roheliste mure noorte karjääri pärast

Rohelised on noortele suunatud lubadused välja toonud eraldiseisva plokina, mille nimeks on võimaluste rohke noorus. Erinevalt teistest erakondadest, on juba ploki pealkiri silmajääv, selle eest kindlasti plusspunktid. Noorte puhul on rohelised aga keskendunud lubadustele väga ühekülgselt. Nimelt puudutavad nende lubadused ainult noorte õppimist, töötamist ja karjääri. Huvitegevuse kohta ei ole toodud mitte ühtegi lubadust, samuti vaba aja veetmise võimaluste edendamine puudub nende valimislubadustes. Selle koha pealt on teeb IRL kas just paremat, aga kindlasti põhjalikumat ja mitmekülgsemat kampaaniat.

Noorte plokki alustab sissjuhatava osa, kus mainitakse ära probleem, et noortele võib vähene kogemuste pagas saada takistuseks tööturule sisenemisel ja seal püsimisel. Roheliste südame asjaks on aidata noortel hankida kogemusi, ennast täiendada ja saada professionaalset karjäärinõustamist. Seda kõike selleks, et noored oskaksid oma karjääri planeerida ning ei oleks selle juures ebakindlad.

Selleks, et kõike eelnevat ellu viia lubavad rohelised toetada haridusasutuste, ettevõtete ja noorsootööasutuste vahelist koostööd, et tagada noortele tööturule sisenemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kõikidele noortele lubatakse tagada karjäärinõustamine, mis minu arvates on juba hetkel kõigile tagatud, sest sellega tegelevad väga aktiivselt nii Rajaleidja kui ka Eesti Töötukassa.

Lisaks lubatakse soodustada suvel töötamist ja laiendada praktika võimalusi ning rahastada ulatuslikumalt noorte omaalgatusi. Kõige viimase lubadusena on välja toodud igale noorele võimaluse tagamine saada tasuta professionaalset psühholoogilist nõustamist. Viimane lubadus on minu arvates veidi veidralt selle ploki lõppu lisatud, sest see ei haaku just eriti palju eelnevate lubadustega.

Rohelised on põhjalikult lubanud noortele erinevaid asju, aga nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis väga ühekülgselt. Noorte elu peaks olema midagi muud, kui ainult tööst mõtlemine, sest see ongi viimane aeg, kui n-ö päris kohustused puuduvad. Tööl jõuab ju käia terve elu!

15. oktoobril aset leidval KOV valimistel on esmakordselt võimalus oma otsus langetada ka noortel, alates 16. eluaastast. Kokku on Eestis hetkel noori vanuses 16-17 eluaastat pisut üle 24 000. Kõige rohkem leidub neid Harjumaal, 9789 ja Tartumaal, 2824. Kõige vähem aga Lääne maakonnas, 422 ning Hiiumaal, kus on neid vaid 166.