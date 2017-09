ÜRO: Myanmarist on Bangladeshi põgenenud üle 123 000 rohingya

ÜRO teatel on Myanmarist ehk Birmast Bangladeshi põgenevate rohingya põgenike arv kasvanud. Alates 25. augustist on Rakhine'i osariigist põgenenud vägivalla eest üle 123 000 rohingya.

Viimase ööpäeva jooksul on ÜRO tuvastanud Bangladeshis üle 35 000 uue saabuja, vahendas BBC.

Konflikt Rakhine'i osariigis puhkes, kui rohingya mässulised ründasid politsei valveposte. See tõi kaasa sõjaväe vasturünnaku, mis on sundinud rohingya tsiviilelanikke oma küladest lahkuma.

Sõltumatut kinnitust olukorrast on väga keeruline saada, kuna ligipääs Rakhine'i rohingyadeni on takistatud, kuid pärast rünnakuid politseipunktidele algas inimestevool Bangladeshi.

ÜRO teatel ei ole täpselt selge, millal viimased põgenikud saabusid, kuid tõdes, et uute saabujate tõttu on vajadus toidu ja peavarju järele märkimisväärselt kasvanud.

Pressiesindaja sõnul on kaks peamist rohingyade jaoks rajatud ÜRO laagrit nüüd täis, mistõttu inimesed magavad õues või ehitavad ise peavarje vabadele platsidele ja teede äärtesse. Paljud neist vajavad hädasti toitu ja vett.

Rohingyad on kodakondsuseta, peamiselt moslemitest etniline vähemus, keda on Myanmaris taga kiusatud. Paljud riigist põgenenud on kirjeldanud, kuidas sõjaväelased ja budistidest jõugud hävitavad nende külasid ja tapavad tsiviilelanikke selleks, et neid riigist välja ajada. Sõjavägi on aga teatanud, et nemad võitlevad rohingya mässulistega, kes tsiviilelanikke ründavad.