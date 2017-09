Vali ära vali

Pole kahtlustki – valimised on tulemas, sest linnaruum silmale ei halasta. Igal plakatil on naeratavad, sõbralike nägudega poliitikud. On noori, kelle arvates just valimised on kõige mõnusam aeg, sest siis heidavad kõik kandideerivad poliitikud oma sõjaka pale lambanahkse kasuka alla. Mida nad täpsemalt lubavad ja milliste valimiste tulemusel mõni lubadus täidetud sai... See juba manab laubale kerge mõttekortsu.

Tundub, et ainult pastakate ja pirukate jagamisest ei ole siiski küllalt, et jõuda noorteni ja neid valima meelitada. Noored, kellega juhtusin rääkima, valima minna ei plaani. “No, pole kedagi valida. Ma üldse ei vaata neid plakateid, põhimõtte pärast.”

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna KOV 2017 Tallinna programmis on mitmeid noortele suunatud lahedaid lubadusi. Lubatakse kindlustada kõigile lastele ja noortele võimalus osaleda ühes tasuta huvi- või spordiringi töös. Lisaks tasuta koolilõunale, lubatakse hakata pakkuma ka tasuta hommikuputru. Rubriigis “Nutikas Tallinn” on huvitavaid lubadusi veelgi - lubadus paigaldada linnaruumi nutiseadmete laadimispunktid ja koostöös ettevõtjatega väljaarendatav, ühistranspordisüsteemiga integreeritud, moodne ülelinnaline jalgrattalaentuse võrgustik.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, on noorte hääle saamises lootusrikas: „Sotsiaaldemokraadid on oma toetust noorte seas oluliselt tugevdanud, sealhulgas end ka selgelt positsioneerinud sellel olulisel väärtusteljel. Loomulikult on see sotsiaaldemokraatide jaoks oluline ja me töötame selle nimel, et noored inimesed leiaksid tee meie juurde ka hääletuskasti kaudu. Oleme selles kontekstis töötanud ka oma valimisnimekirjadega, nii et meil on väga palju noori inimesi nendel valimistel ka häält küsimas.”

Sotside ridades näeme loosungitel ka näiteks Hardi Volmeri paljudele tuttavat nägu. Ka noorematele valijatele pole tegu võõra näolapiga. Kiire küsitlus plakati juures noortelt möödujatelt näitas, et pigem teatakse Volmerit Singer Vingeri solistina kui poliitikuna. Tema senisest poliitiliselt tegevust ei osanud need paar noort midagi nimetada.

Küll aga osati nimetada tema laule „Massikommunikatsioon” ja „Noored on hukas”. „Küllap nad kasutavad lihtsalt tuntud nägu, et tähelepanu võita,” arvas noormees, kellelt küsisin, et kas teab midagi Hardi Volmeri senisest tegevusest poliitikas. Plakati lööklauset „õige pööre” kommenteeris teine: “Küllap ta ära pöörab, noh!”.

Foto: Vali ära vali/BFM