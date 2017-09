Korb sõnas, et erakonnas kandideerib sel korral rekordarv inimesi, mis näitab, et Keskerakond on Tallinna linna, aga ka riiki juhtides teinud head tööd. „Inimesed soovivad enda kodukohta panustada just Keskerakonna nimekirjas, sest näevad, et positiivsed ettevõtmised saavad koos tehtud,“ rõhutas Korb.

Linnapeakandidaat Taavi Aas rõhutas samuti, et Keskerakonna nimekiri on sama suur kui kõigil teistel erakondadel pealinnas kokku. Ta sõnas, et kohalike omavalitsuste valimisteks on Keskerakonnal sisukas ja läbimõeldud programm ning hea meeskond. „Lisaks tugevatele esinumbritele on meie nimekirjas väga palju inimesi erinevatelt elualadelt, kes tuntud ja tegusad nii oma kodupiirkonnas kui kaugemalgi. Meie eesmärk on teha parim võimalik tulemus,“ sõnas Aas.

Ta lisas, et valimised on ideede võistlus ning Keskerakond on oma valimisplatvormi koostanud realistlikult ja inimeste soove arvestavalt. „Meie loosung „Teised lubavad, meie teeme!“ kannab edasi mõtet, et sõnu me niisama ei pillu ning meil on näidata selleks ette ka väga palju olulisi asju, mis aastate jooksul tehtud. Tallinn on jõudsalt arenenud, oleme võtnud kasutusse innovaatilisi ideid, nagu tasuta ühistransport ning häid ideid jagub meil veel,“ kinnitas Aas, kes tõi erakonna valimisplatvormist muu hulgas välja näiteks pensionilisa tõstmise 100 euroni, ravijärjekordade vähendamise, tasuta huviringi ja rannapromenaadi ehituse.

Keskerakonna Tallinna nimekirja piirkondade esinumbrid:

Haabersti - Viktor Vassiljev

Kesklinna - Mihhail Korb

Kristiine - Andrei Novikov

Lasnamäe - Mihhail Kõlvart

Mustamäe - Taavi Aas

Nõmme - Mailis Reps

Pirita - Tõnis Mõlder

Põhja-Tallinn - Yana Toom