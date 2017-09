Merkeli sõnul peab kogu riik pingutama autotööstuse maine taastamise nimel

Autotööstuse mainele on mõjunud skandaalid seoses auto heitgaasinäidu manipuleerimisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Skandaali keskmes on Volkswageni kontsern ning sellepärast kaalutakse vanemat tüüpi diiselautode sõidukeelu kehtestamist.

Merkeli sõnul peab kogu Saksamaa pingutama autotööstuse hea maine taastamise nimel, et säilitada töökohad sadadele tuhandetele inimestele.

"See on tööstus, kus töötab üle 800 000 inimese, kes pole midagi valesti teinud, kes on töötanud hästi, väga hästi, suurepäraselt ja on nüüd usalduse kaotamise ohus, sest autofirmade juhtide otsustel on mõju ka neile. Meie kui terve ühiskonna ülesanne on välja tuua vigu, kuid samal ajal aidata ka kindlustada Saksamaa autotööstuse tulevikku," kõneles kantsler.