USA lõpetab noortele immigrantidele mõeldud programmi

DACA programmi kehtestas viis aastat tagasi eelmine president Barack Obama, vahendas BBC.

Programm kaitseb umbes 800 000 nn "Unistajat" (ingl k. "Dreamers"), kellest enamik on pärit Ladina-Ameerika riikidest ja saabusid USA-sse lastena, väljasaatmise eest ning annab neile töö- ja õppimisload.

Kriitikute sõnul annab DACA aga armu ebaseaduslikele immigrantidele. Sessions kirjeldas DACA-t kui avalikku immigratsiooniseadustest kõrvalehoidmist.

"Riik peab panema paika piiri, kui palju immigrante me igal aastal vastu võtame. Me ei saa vastu võtta igaüht, kes tahaks siia tulla. Nii lihtne see ongi," sõnas minister.

Sessions kinnitas, et kongressil on kuus kuud aega otsustada DACA asendamise üle.

Sisejulgeoleku minister Elaine Duke andis välja dokumendi, mis tühistab 2012. aasta sisejulgeolekuministeeriumi dokumendi, millega loodi DACA programm.

Valitsusametnikud selgitasid ajakirjanikele tehtud konverentskõnes, et sisejulgeoleku ministeerium annab osadele DACA alla kuuluvatele inimestele, kelle tööluba aegub enne 2018. aasta 5. märtsi, võimaluse luba pikendada. Need inimesed peavad aga tegema avalduse tööloa uuendamiseks enne 5. oktoobrit.

Teised inimesed, kes enam DACA kaitset ei saa ja kelle tööluba aegub, on USA-s loata ning nad võidakse riigist välja saata. Samas on nad immigratsiooniasutuste jaoks madala prioriteediga.

Otsust peetakse kompromissiks, kuna mitmed vabariiklased ja ettevõtjad, näiteks Google'ist, General Motorsist ja Microsoftist on skeemile suurt toetust avaldanud.

Presidendikampaania ajal võttis Trump immigratsiooni suhtes karmi hoiaku ning teatas, et kavatseb DACA programmi koheselt lõpetada. Hiljem on ta öelnud, et see teema on väga raske.