Ansip: e-hääletamisest ei peaks loobuma

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ei pea turvaaugu avalikustamist hoobiks Eesti IT mainele. Praegu, mil Eesti e-riigi lahendused on seoses eesistumisega teravdatud rahvusvahelise tähelepanu all, võib probleemide kiire lahendamine näidata meie tugevust, leiab Ansip. Kohalikel valimistel peaks ID-kaardiga e-hääletamine toimuma, leiab endine peaminister.

Milline on see kahju Eesti e-riigi kuvandile, mis selle turvaaugu just praegu teadasaamisega tekib?

Ilmselt näitab see Eesti tugevust, et kui Eestis on probleemid, siis räägitakse neist avalikult ja need probleemid ka lahendatakse. Kui katus tilgub läbi, siis me parandame selle katuse ära ja elu läheb edasi. Me ei tule ju selle peale, et võiks maja maha lammutada või üldse koopasse elama minna. Neid probleeme on olnud ennegi ja küllap kahjuks tuleb ka tulevikus, kuid me oleme võimelised need probleemid lahendama.

Kas kohalikel valimistel peaks olema võimalik ID-kaardiga e-hääletada?

Ma ei näe mingeid põhjuseid, miks peaksime ID-kaardi kasutamise ära keelama kohalikel valimistel. On äärmiselt ebaratsionaalne, ebamajanduslik ja ebatõenäoline, et keegi üritaks valimisi nii kallil moel, nagu seda on võimalik digitaalset identiteeti murdes, kuidagimoodi kallutada neid valimisi.