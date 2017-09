Rõivas: turvariskidest ei tohi sattuda paanikasse

Rõivas rääkis "Ringvaates", et praegu teadaoleva info põhjal pole näha, et keegi võiks varastada teise inimese ID-kaardi andmed ja logida sisse näiteks tema internetipanka.

Ta lisas, et ka kõige turvalisem tehnoloogia või tarkvara vajab pidevat tähelepanu ja uuendamist.

Tema sõnul on ID-kaartide kiibi peal olevat infot tõenäoliselt võimalik uuendada ilma, et kaarti füüsiliselt välja vahetada. "Vähemalt tänane parim teadmine on see, et nagu varem on tehtud tarkvarauuendust, siis saab ka selle probleemi lahendamiseks luua spetsiaalse tarkvarauuenduse," ütles ta.

Endise kaitseministri Hannes Hanso (SDE) hinnangul pole tõenäoline, et Venemaa üritab Eesti e-valimiste süsteemi sisse häkkida.

"Arvan, mida Taavi Rõivas juba ütles, et tegelikult keegi ei tea, ühtegi fakti pole selle kohta, et keegi oleks suutnud midagi ära häkkida. /.../ Ma ei usu, et paanikaks mingit põhjust on," ütles ta.

Hanso loodab, et e-valimised ära ei jää. "See oleks ääretult suur kaotus, kui see peaks nii minema. Aga selle info põhjal, mis täna on, mina küll loodan ja tahan ise e-hääletada," lisas ta.

Rõivas ütles, et kõiki turvariske tuleb võtta tõsiselt, aga turvariskidest ei tohi sattuda paanikasse.

"Olen Hannesega nõus, et e-valimiste või ükskõik millise suure e-lahenduse pikemalt mõtlemata ärajätmine oleks kindlasti märk paanikast," märkis ta.