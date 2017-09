Ossinovski "Foorumis": alustame 16. oktoobril koalitsiooniläbirääkimisi

"Plaanime alustada 16. oktoobrist koalitsiooniläbirääkimisi," teatas Ossinovski erakonna eelhäälestusest Tallinna valimistulemustele.

Ta ei välistanud pealinnas ka sotside koostööd praegu võimul oleva Keskerakonnaga.

"Ma ei näe selles absoluutselt midagi imelikku," ütles Ossinovski, lisades, et valitsuses tehakse ju samuti koostööd ning probleeme esinenud ei ole.

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder leidis seevastu, et nende eesmärk on Keskerakond pealinnas võimult tõrjuda, sest Euroopas on pretsedenditu olukord, kus kohtu alla on antud ühe linna linnapea, abilinnapea ja volikogu esimees.

Keskerakond plaanib Kadri Simsoni sõnul Tallinnas valitsemist jätkata, sest teeb kindlasti parima tulemuse.

"Tallinnas käib võitlus teisele kohale, sest esimese koha saab Keskerakond," teatas Simson, lisades, et Keskerakonna nimekirjades kandideerib üle Eesti kolm korda rohkem kandidaate kui järgmistel erakondadel.

EKRE esimees Mart Helme ei välistanud koostööd Tallinnas otseselt kellegagi.

"Kahtlemata tahame Tallinna kui suurima omavalitsuse juhtimises osaleda," möönis Helme.

Ta rõhutas, et igal erakonnal on oma punane joon, millest üle ei minda. EKRE punaseks jooneks pidas Helme täielikku üleminekut eestikeelsele haridusele, millest nemad ei taandu, mistõttu võib Keskerakonna ja sotsidega just see probleem tekkida.

Hanno Pevkuri sõnul on Reformierakonna jaoks Tallinnas põhiküsimuseks, kas koalitsiooniläbirääkimised tulevad ning kelle vahel.

Vabaerakond oma nimekirjaga kohalikele valimistele ei lähe, vaid astub üles erinevate valimisliitude nimekirjades. Erakonna esimees Artur Talvik kaitses tuliselt valimisliite kui selliseid. Simson nimetas seda vastutustundetuks lähenemiseks.

"Mage on see, et demoniseerid erakondi, olles ise ühe erakonna esimees," hurjutas Simson. "Valimisliit muudab nelja aasta pärast nime ega vastuta oma varasemate tegude eest," viitas ta järgnevale valimistsüklile.