Tallinnas kujunes kandidaatide esitamine õhtul pingeliseks

Esimesena oma nimekirjad toonud sotsiaaldemokraadid kuulutasid, et nemad teevad revolutsiooni eesti poliitikas. Kuigi sotsid teatasid, et naisi on neil nimekirjas rohkem kui mehi, jättis nende linnapea kandidaat vastamata, miks on neil linnaosade esinumbrite seas vaid üks naine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Madala reitinguga maadlev IRL tõi motikaga kohale sotsidest pikema nimekirja - neil on 170 kandidaati.

"Me tahame, et ainuvõimu Tallinnas enam ei oleks, seda raudselt. Ja just see on peamine eesmärk, kuhu poole me praegu liigume," selgitas IRL-i volikogu esimehe kandidaat Viktoria Ladõnskaja.

Kui Ladõnskaja nurga taha kadus, veeres linnavalitsuse ette Keskerakonna ekipaaž, kaasas nende trump, pakituna kahte pappkasti.

"Siin kahes karbis on kokku avaldusi pea sama palju kui viiel erakonnal Tallinnas kokku. Neid on üle 500," selgitas Keskerakonna linnapea kandidaat Taavi Aas.

Keskerakonna nimekiri on seekord pikem kui kunagi varem. "Nimekiri on nii pikk seetõttu, et on väga palju inimesi, kes on soovinud kandideerida," märkis Aas.

Väikseim nimekiri oli valimisliidul Metroolinn - 15 kandidaati.

"Üks meie põhilubadustest on seista Tallinnas kiirtrammi - poolmetroo ehitamise idee eest," ütles valimisliidu Metroolinn looja Jevgeni Krištafovitš.

Valmisliidul Meie Tallinn on 34 kandidaati, kelle eesmärk on luua riigikogu valimisteks uus erakond.

Väga pingeliseks läks aga pool tundi enne Tallinna valimiskomisjoni sulgemist, kui rohelistest jõudis kohale vaid esimees Züleyxa Izmailova, oodates kannatlikult puuduvaid pabereid.

"Printeris sai tahm otsa. Ma ei tea, võib-olla rohelised ei ole väga harjunud printima," ütles .

Roheliste 98 kandidaati said tänu abivalmis naabritele ja nende printerile võimaluse valimistulle astuda.

Kell kolmveerand kuus võis aga linnavalitsuse koridoris näha kummargil punti. Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik püüdis koostöös linnaametnikega saata mõningaid avaldusi mälupulgalt valimiskomisjonile, sest viiruste hirmus ei tohtinud andmeid väljaspoolt maja toodud mälupulgal üle anda.

"Me otsisime siin Wifi ja nüüd, kui me saame siin sama asja, mis meil on mälupulga peal, tõsta maili peale, siis me saame neile saata meiliga," selgitas Vaba Tallinna Kodaniku esindaja Erik Vest.

Vaba Tallinna Kodaniku nimekirjas on 84 kandidaati.