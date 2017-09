Ilves: muret tekitavad hüsteerilised reaktsioonid

President Toomas Hendrik Ilves ütles, et on mures hüsteeriliste reaktsioonide pärast, mis tekkisid ID-kaardi turvariski avalikuks tegemise järel. Ta avaldas lootust, et tekkinud hüsteeriat ei kasutata enda huvides ära.

Ilves ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema hinnangul ei ole ilmnenud probleemi tõttu Eesti kui IT-riigi maine ohus.

"Kuidas see, et on avastatud tehniline probleem, puudutaks kuidagi meie digiriigi mainet, kui küsimus on kiibis, siis seda on raske öelda," sõnas ta ja soovitas asja võtta rahulikult.

Ilves rõhutas, et on vaid teoreetiline võimalus, et turvariski ära kasutatakse.

"Kui ma võtan ette sellise asja, mis on päevakorras, et on mure valimiste pärast. Võrreldes reaalse, füüsilise maailmaga, kus kümne või viie euro eest saad osta endale häält, siis see väga töömahukas, arvutimahukas töö, mida on vaja vaid ühe identiteedi varastamiseks, mis ilmselt maksaks kümneid tuhandeid eurosid arvutiaega, vist ei ole seda väärt. Ma ei ole selle pärast mures," rääkis ta.

"Mille üle ma olen kõige rohkem mures, on just need hüsteerilised reaktsioonid, mida me näeme eeskätt Eestis, aga juba ka ühes artiklis, mis ilmus Suurbritannias, kus mõnitati e-valitsemist. Siin pole mingit pistmist e-valitsemisega. Süsteemid kõik töötavad, meil on puhtalt tehniline häda kiibiga, riistvaraga, mis on tuvastatud," lisas ta.

Ilvese sõnul tuleks ära oodata, mida avastatakse. "Kogu see küsimus tõusiski väga korrapärasel viisil, kus teadlased informeerivad vastavalt riiki või firmat, et nende uurimistöö on tuvastanud, et siin võib olla probleem," lisas ta.

Ilves loodab, et inimesed ei lange hüsteeriasse, mida võivad ära kasutada inimesed, kes ei tea tehnoloogiast midagi. "Minu soovitus oleks rahu, palun."

President tunnustas valitsust, kes otsustas probleemi avalikustada.

"Selle taga on läbipaistvus, mille eest Eesti on alati seisnud ja läbipaistvus on üldiselt alati parem kui salatsemine. Seetõttu ma väga kiidan valitsust ja ametkondi, kes otsustasid sellega kohe välja tulla ja mitte seda kuidagi maha vaikida," ütles Ilves.