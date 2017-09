Raimond Kaljulaid: süstlavahetuspunkti asjus on TAI käitunud ebaeetiliselt

Tervise Arengu Instituudi direktori artikkel on vale kahest aspektist.

Esiteks ei saa kahjude vähendamise keskuse ja süstlavahetuspunkti avamine Sitsi 28 ruumides olla seaduslik, sest süstlavahetusteenus on päris kindlasti midagi muud kui kaubandustegevus. On väga tõenäoline, et kohus jõuab samuti sellele seisukohale ja keskust ei saa ikkagi avada.

Ametnikud on sel juhul põhjustanud riigile kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuva kahju. Rääkimata sellest, millist kahju teeb riigi mainele see, kui riik rikub seadust või kasutab juriidiliselt küsitavaid argumente.

Teiseks ei vasta tõele, et linnaosa ei ole pakkunud välja alternatiive.

Möödunud aasta lõpus teatas Tervise Arengu Instituut meile, et leiab punktile ise uue asukoha. Kevadel hakkasid liikuma kuulujutud, et nad on välja valinud ruumid Sitsi tänaval. Võtsime nendega koheselt ühendust. Teatasime, et me ei ole kindlasti sellega nõus ning pakkusin, et tuleb moodustada töörühm, et leida parem asukoht. Kuid Tervise Arengu Instituut jätkas keskuse avamiseks ettevalmistuste tegemist Sitsi tänaval.

Kuidas me peaksime neile pakkuma alternatiivseid asukohti – kas meedia vahendusel? Ja mis kasu on sellest olukorras, kus leping on sõlmitud ja ruumide remont käib?

Tänaseks olen absoluutselt kindel, et TAI oli tegelikult sõlminud kokkuleppe ruumide osas juba varem ning linna ja elanikke ainult lollitati algusest peale.

Kokkuvõtlikult: ametnike käitumine on olnud ebaeetiline ja on tõenäoliselt ebaseaduslik. Viimase osas peab otsuse langetama kohus. On kahetsusväärne, et minister Ossinovski keeldus oma ametnikke korrale kutsumast ja laseb sellel protsessil jätkuda. •

