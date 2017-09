RIA lükkas ümber väite, et teadlastel õnnestus üks ID-kaart lahti murda

Tehnikaportaal Geenius kirjutas teisipäeval, et ID-kaardi turvariski avastanud teadlased on vähemalt ühe kaardi juba lahti murdnud, et oma teooriat tõestada. Allikana tõi portaal välja kui asjaga kursis oleva riigiteenistuja.

Riigi infosüsteemi ametist öeldi ERR-ile, et riskist raporteerinud uurimisrühm tegeles kiibi, mitte Eesti rakendusega.

"Kõnealuse nõrkuse alusel ei ole digitaalse identiteedi salajast võtit reaalselt tuletatud. Ehk turvariski kasutades ei ole kaarti murtud," ütles RIA pressiesindaja Helen Uldrich.

Rahvusvaheline teadlaste grupp informeeris möödunud neljapäeval riigi infosüsteemi ametit (RIA), et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte.

Eesti eksperdid nõustuvad seejuures, et teoreetiline risk on olemas, kuid see puudutab vaid osa käibelolevaid ID-kaarte. Siiski on nende arv väga suur - 750 000 kaarti, mis on välja antud pärast 2014. aasta 16. oktoobrit.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Lähema kahe kuu jooksul on ID-kaardi kiibi turvarisk lahendatud, loodavad politsei ja piirivalveameti juht Elmar Vaher ja riigi infosüsteemi ameti juht Taimar Peterkop.