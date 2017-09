Pank prognoosib Eesti majandusele lähiaastaiks kasvu

Eesti majanduskasv on muutunud laiemapõhjaliseks ning käivitunud ootustest hoogsamalt. Eesti majanduse järgmiste aastate väljavaade püsib väliskeskkonna taustal positiivne ning seoses eesootava eratarbimise elavnemisega on riskid oodatust kiiremaks kasvuks, ütles Nordea peaökonomist Tõnu Palm.

Palm rääkis panga majandusprognoosi tutvustades, et esimese kvartali 4,4-protsendiline SKP kasv koos märkimisväärse ekspordi ja investeeringute panusega näitab selgelt, et majandus on hakanud laiapõhjaliselt taastuma.

Välisnõudluse- ja ekspordihindade toel on ettevõtete tulud elavnenud ja kasumid pööranud taas kasvule.

Kaupade ekspordi nominaalne kasv aeglustus teises kvartalis aastases võrdluses kaheksale protsendile. Seejuures ekspordist sõltuva Eesti tööstustoodangu laiapõhjaline mahukasv oli selle aasta esimeses pooles euroala kiireim.

Tooraineturgude ja energianõudluse taastumise taustal näitab kahekohalist kasvu energia- ja mäetööstus.

„Ettevõtjate kõrge kindlustunne ühtib arengutega euroalal. Eesti tööstuse kindlustunne on aasta algusest jõuliselt tugevnenud, hõlmates ettevõtjate senisest märkimisväärselt positiivsemaid hinnanguid ekspordihindadele, uutele tellimustele, aga ka tööjõunõudlusele. Ootused tootmise väljavaatele paranesid juulis-augustis veelgi,“ kommenteeris Palm tööstuse kasvuväljavaadet.

Eksporditurgude kasvuväljavaate taustal on investeeringud pööranud taas kiirele kasvule ja see on ületanud ootusi. Lisaks taristuinvesteeringute aktiviseerumisele on rekordiline kasv seotud eksporditurgude paranemise taustal elavnenud ettevõtete investeeringutega, sisaldades ka üksikuid suurtehinguid tööstuse ja transpordi harus.

„Investeeringute kasv hõlmab nii era- kui riigiettevõtteid, lubades hiljuti avaldatud teise kvartali priske majanduskasvu statistika taustal oodata nelja protsendipunkti poole pürgivat majanduskasvu,“ kommenteeris Palm.

Kapitali kogumahutus panustas käesoleva aasta esimesel poolaastal majanduskasvu koguni ligi 3,8 protsendipunktiga. Võrdluseks toetas eratarbimine majanduse elavnemist kõigest 0,9 protsendiga.

Palmi sõnul pakuvad välisnõudlus, elamuehitus ja suuremahulised taristuprojektid positiivseid ekspordi- ja investeeringuväljavaateid ka edaspidi.

Eratarbimine hoogustub

Eratarbimises on oodata kasvupööret – sissetulekute kasv ja maksusoodustused hoogustavad tarbimist

Aasta algas tagasihoidliku protsendipunktise tarbimiskasvuga esimeses kvartalis. Üheks piiravaks teguriks oli kõrge inflatsioon, mis ületab euroala keskmist ajutiselt kahe protsendipunktiga. Palmi hinnangul on jaemüügitulu vaoshoitud kaheprotsendiline aastakasv püsivhindades siiski ajutine ja ei peegelda eraisikute tegelikku tarbimishuvi.

"Eratarbimise kasvutempo turuhindades on pigem hoogne ja võrreldav palgakasvu tempoga. Käimasoleva majandustsükli kõrgeim tarbijate kindlustunne ja soodsad intressid toetavad seda, et moes oleks liisinguga soetatud uued autod ja pigem uus kinnisvara," lausus ta.

Järgmisel aastal toetavad tarbimist kasvav tööjõunõudlus, maksuvaba tulu kasv ning aeglustuv inflatsioon.

Kasvu taustal ei tohiks globaalseid riske unustada

„Tarbija on üha teadlikum globaalsetest valikutest ja ka hinnatundlik, see omakorda kannustab tagant kahekohalise kasvuga veebikaubandust,“ hindas Palm.

Tema sõnul võidab Eesti avatud majandus käimasolevast euroala ning Põhjamaade majanduste jõulisest sünkroniseeritud kasvust, millele lisanduvad investeeringud ja hoogustuv eratarbimine. Paranenud väljavaade on jõudnud nii ettevõtjate kui kodanike kindlustundesse.

„See annab põhjust positiivseks majanduskasvu väljavaateks. Samas ei tohiks hoogsa kasvu taustal unustada globaalseid riske ning vajadust majanduse helgema väljavaate kiuste ekspordi ja tootlikkuse arendamise võimalust käest lasta. Kiire hinnakasvu ohjamine on väljakutseks,“ võttis Palm Eesti majandustulemusi kommenteerides kokku.