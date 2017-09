ID-kaardi turvarisk ei ole Eesti e-valitsuse töökorraldust muutnud

"E-valitsuse tööd ei ole muudetud. Riigikantselei usaldab e-valitsuse süsteemi turvalisust," öeldi valitsuse kommunikatsioonibüroost ERR-ile.

Seejuures riigisaladusega kaetud dokumente käideldakse riigikantselei kinnitusel teistest dokumentidest niikuinii erinevalt ja suurema kaitsega.

Riigisaladuste kaitse küsimus tõstatus ka teisipäevasel ID-kaardi turvariski teemal korraldatud pressikonverentsil.

Postimees küsis peaminister Jüri Ratase käest, kas riigisaladusele ligipääsu omavatel inimestel on jätkuvalt luba kasutada ID-kaarti.

Ratas vastas, et kõigil Eestis elavatel ja töötavatel inimestel on jätkuvalt õigus kasutada ID-kaarti, sealhulgas ka nendel ametnikel, kelle kohta küsiti.

Rahvusvaheline teadlaste grupp informeeris möödunud neljapäeval riigi infosüsteemi ametit (RIA), et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte.

Eesti eksperdid nõustuvad seejuures, et teoreetiline risk on olemas, kuid see puudutab vaid osa käibelolevaid ID-kaarte. Siiski on nende arv väga suur - 750 000 kaarti, mis on välja antud pärast 2014. aasta 16. oktoobrit.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Lähema kahe kuu jooksul on ID-kaardi kiibi turvarisk lahendatud, loodavad politsei ja piirivalveameti juht Elmar Vaher ja riigi infosüsteemi ameti juht Taimar Peterkop.